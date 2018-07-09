"Сколково" поможет оргкомитету ЭКСПО-2025 с передовыми разработками

МОСКВА, 9 июл – РИА Новости. Инновационный центр "Сколково" передает ряд передовых разработок и решений в области градостроительства, энергетики, медицины, IT в распоряжение будущего оргкомитета Всемирной выставки ЭКСПО-2025, которая может пройти в Екатеринбурге, сообщил в интервью РИА Новости глава российского заявочного комитета выставки Александр Чернов.

Екатеринбург вместе с Осакой и Баку претендует на проведение Всемирной выставки ЭКСПО-2025. Место проведения определится голосованием 23 ноября. В рамках подготовки к ЭКСПО в Екатеринбурге планируется построить "умный город".

"Инновационный центр "Сколково", который восемь лет назад стал реализовываться как федеральный проект, целый ряд градостроительных решений передает в распоряжение будущего оргкомитета ЭКСПО-2025 в Екатеринбурге. Кроме того, в "Сколково" сейчас находится почти две тысячи стартапов, значительная часть которых – в области энергетики. А "умному городу" в Екатеринбурге нужна "умная энергетика", — сказал Чернов.

По его мнению, на территории ЭКСПО в Екатеринбурге могут быть реализованы серьезные результаты в области медицины и биотехнологий, которых также добились в "Сколково".

"В "Сколково" порядка 700 IT-компаний, которые занимаются широким кругом вопросов – от "железа" до "софта", от передачи рекордно больших объемов данных до абсолютно приземленных решений по гаджетам, по выявлению взрывчатых веществ, что, к сожалению, очень актуально в современном мире. Все эти и другие передовые технологии будут использованы при подготовке к ЭКСПО-2025", — отметил Чернов.