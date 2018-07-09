Роскачество выяснило, где производят лучшую консервированную сайру

МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Роскачество завершило исследование консервов из сайры, которые продаются в российских магазинах: эксперты выяснили, где производят лучшие консервы, стоит ли ориентироваться при их покупке на цену продукции, а также можно ли найти в ней различные нежелательные примеси, говорится в сообщении организации.

В исследовании Роскачества приняли участие 23 популярные торговые марки консервов из сайры. "Исследование охватило регионы от Калининградской области до Приморского края (консервы произведены в Калининградской, Московской, Псковской, Рязанской и Сахалинской областях, Москве и Приморском крае). Также в исследование вошла сайра из Таиланда", — отмечает организация.

Специалисты Роскачества исследовали консервы по 37 параметрам качества и безопасности. В частности, они провели проверку на содержание в консервах опасных веществ и микроорганизмов, взвесили количество рыбы в банке и оценили ее вкусовые качества. Директор департамента исследований Роскачества Людмила Викулова отметила, что исследование показало: в целом рыбным консервам можно доверять.

"Вся исследованная рыба безопасна, а недостатки по качеству не носят массовый характер. В ходе проверок нам удалось опровергнуть устойчивый потребительский миф — если рыба консервирована, то это не означает, что по своей ценности и количеству полезных элементов она проигрывает свежей рыбе", — добавила Викулова, слова которой приводятся в сообщении.

По итогам исследования, отмечает Роскачество, на "Знак качества" смогут претендовать консервы из сайры четырех торговых марок: "Капитан вкусов", "Курильский берег", "Доброфлот" и "Ультрамарин". "Лучшие консервы производят в Сахалинской области и в Приморском крае", — добавляет организация.

Вода и лишние обитатели консервов

По итогам испытаний Роскачество ни в одном продукте не нашло пестицидов, радионуклидов и тяжелых металлов, патогенных микроорганизмов, клостридий (включая возбудители ботулизма), плесневых грибов и дрожжей. В сообщении отмечается, что это говорит о соблюдении технологических режимов и стерильности на производстве.

В то же время организация замечает, что иногда в рыбных консервах можно встретить неживые личинки: они могут вызвать у потребителей опасения в отношении безопасности такой продукции. Подобные паразиты были выявлены Роскачеством в одной торговой марке сайры.

"Найденные в одном товаре неживые личинки нематод — это не проблема безопасности, так как продукт проходит процесс стерилизации. Однако, конечно, товаром повышенного качества такие консервы называться не могут", — подчеркнула директор департамента исследований Роскачества.

В свою очередь, заместитель заведующего лабораторией ФГБУ "Национальный центр безопасности продукции водного промысла и аквакультуры" Андрей Марцынкевич, которого цитирует Роскачество, указал, что неживые личинки нематод безопасны для здоровья человека. Чаще всего паразиты находятся в маленьких капсулах, которые могут разрушиться только при температурной обработке.

Других посторонних примесей в консервах из сайры не было обнаружено. Эксперты также проверили количество сайры в банке. Согласно требованиям, в одной банке должно быть не меньше 50% рыбы от общей нетто-массы. "Обязательным требованиям соответствовали все участники исследования", — указывается в сообщении.

Цена, качество и вкус

В ходе исследования было измерено количество фосфора, кальция и омега-3 жирных кислот в рыбных консервах. "В целом, высокие оценки получили три четверти участников исследования (74%)", — указывает Роскачество.

Специалисты организации также проверили связь между ценой продукта и его качеством. Исследование показало, что за исключением товаров двух торговых марок более дорогие консервы получили более высокие баллы, а более дешевые — более низкие. "Это значит, что при выборе консервов из сайры можно ориентироваться и на ее стоимость: в основном в этой категории качество зависит от цены", — заключается в сообщении.

Наконец, в ходе исследования была проведена также оценка вкусовых качеств сайры, ее запаха, консистенции и других органолептических показателей. Роскачество указывает, что оценку проводила профессиональная группа сертифицированных дегустаторов профильной испытательной лаборатории.

"Приятной на вкус оказалась сайра 17 торговых марок. Остальная была или горьковатой, или имела посторонний привкус. Приятно пахла сайра 21 бренда, а два товара имели прогорклый запах. К консистенции мяса рыбы и ее общему состоянию у экспертов замечаний не возникло, чешуи в банках, как и жестких костей, они не нашли", — говорится в сообщении.

"Темный бульон обнаружился у сайры девяти торговых марок. Возможно, это стало следствием использования мороженого сырья или нарушения процесса стерилизации продукта", — добавляет Роскачество.

Автономная некоммерческая организация "Российская система качества" (Роскачество) учреждена распоряжением правительства РФ в 2015 году для проведения независимых исследований качества товаров, представленных на полках российских магазинов, и просвещения россиян в выборе качественных товаров и услуг. Лучшим товарам Роскачество присуждает российский "Знак качества".