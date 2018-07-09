Роскачество выяснило, где производят лучшую консервированную сайру

МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Роскачество завершило исследование консервов из сайры, которые продаются в российских магазинах: эксперты выяснили, где производят лучшие консервы, стоит ли ориентироваться при их покупке на цену продукции, а также можно ли найти в ней различные нежелательные примеси, говорится в сообщении организации.
Специалисты Роскачества исследовали консервы по 37 параметрам качества и безопасности. В частности, они провели проверку на содержание в консервах опасных веществ и микроорганизмов, взвесили количество рыбы в банке и оценили ее вкусовые качества. Директор департамента исследований Роскачества Людмила Викулова отметила, что исследование показало: в целом рыбным консервам можно доверять.
"Вся исследованная рыба безопасна, а недостатки по качеству не носят массовый характер. В ходе проверок нам удалось опровергнуть устойчивый потребительский миф — если рыба консервирована, то это не означает, что по своей ценности и количеству полезных элементов она проигрывает свежей рыбе", — добавила Викулова, слова которой приводятся в сообщении.
По итогам исследования, отмечает Роскачество, на "Знак качества" смогут претендовать консервы из сайры четырех торговых марок: "Капитан вкусов", "Курильский берег", "Доброфлот" и "Ультрамарин". "Лучшие консервы производят в Сахалинской области и в Приморском крае", — добавляет организация.
Вода и лишние обитатели консервов
В то же время организация замечает, что иногда в рыбных консервах можно встретить неживые личинки: они могут вызвать у потребителей опасения в отношении безопасности такой продукции. Подобные паразиты были выявлены Роскачеством в одной торговой марке сайры.
"Найденные в одном товаре неживые личинки нематод — это не проблема безопасности, так как продукт проходит процесс стерилизации. Однако, конечно, товаром повышенного качества такие консервы называться не могут", — подчеркнула директор департамента исследований Роскачества.
Других посторонних примесей в консервах из сайры не было обнаружено. Эксперты также проверили количество сайры в банке. Согласно требованиям, в одной банке должно быть не меньше 50% рыбы от общей нетто-массы. "Обязательным требованиям соответствовали все участники исследования", — указывается в сообщении.
Цена, качество и вкус
В ходе исследования было измерено количество фосфора, кальция и омега-3 жирных кислот в рыбных консервах. "В целом, высокие оценки получили три четверти участников исследования (74%)", — указывает Роскачество.
Наконец, в ходе исследования была проведена также оценка вкусовых качеств сайры, ее запаха, консистенции и других органолептических показателей. Роскачество указывает, что оценку проводила профессиональная группа сертифицированных дегустаторов профильной испытательной лаборатории.
"Темный бульон обнаружился у сайры девяти торговых марок. Возможно, это стало следствием использования мороженого сырья или нарушения процесса стерилизации продукта", — добавляет Роскачество.
Автономная некоммерческая организация "Российская система качества" (Роскачество) учреждена распоряжением правительства РФ в 2015 году для проведения независимых исследований качества товаров, представленных на полках российских магазинов, и просвещения россиян в выборе качественных товаров и услуг. Лучшим товарам Роскачество присуждает российский "Знак качества".