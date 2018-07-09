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Экономика

Роскачество выяснило, где производят лучшую консервированную сайру

(обновлено: 08:41 09.07.2018)
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© РИА Новости / Владимир ФедоренкоПерейти в фотобанкСайра. Архивное фотоСайра. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Роскачество завершило исследование консервов из сайры, которые продаются в российских магазинах: эксперты выяснили, где производят лучшие консервы, стоит ли ориентироваться при их покупке на цену продукции, а также можно ли найти в ней различные нежелательные примеси, говорится в сообщении организации.

Пиво. Архивное фото
CC BY-SA 2.0 / Rob Nguyen / Bier International
Роскачество сравнило российское и чешское пиво
В исследовании Роскачества приняли участие 23 популярные торговые марки консервов из сайры. "Исследование охватило регионы от Калининградской области до Приморского края (консервы произведены в Калининградской, Московской, Псковской, Рязанской и Сахалинской областях, Москве и Приморском крае). Также в исследование вошла сайра из Таиланда", — отмечает организация.

Специалисты Роскачества исследовали консервы по 37 параметрам качества и безопасности. В частности, они провели проверку на содержание в консервах опасных веществ и микроорганизмов, взвесили количество рыбы в банке и оценили ее вкусовые качества. Директор департамента исследований Роскачества Людмила Викулова отметила, что исследование показало: в целом рыбным консервам можно доверять.

"Вся исследованная рыба безопасна, а недостатки по качеству не носят массовый характер. В ходе проверок нам удалось опровергнуть устойчивый потребительский миф — если рыба консервирована, то это не означает, что по своей ценности и количеству полезных элементов она проигрывает свежей рыбе", — добавила Викулова, слова которой приводятся в сообщении.

По итогам исследования, отмечает Роскачество, на "Знак качества" смогут претендовать консервы из сайры четырех торговых марок: "Капитан вкусов", "Курильский берег", "Доброфлот" и "Ультрамарин". "Лучшие консервы производят в Сахалинской области и в Приморском крае", — добавляет организация.

Вода и лишние обитатели консервов

Тигровые креветки на гриле. Архивное фото
© Fotolia / Maksim Kostenko
Роскачество рассказало, как правильно выбирать креветки
По итогам испытаний Роскачество ни в одном продукте не нашло пестицидов, радионуклидов и тяжелых металлов, патогенных микроорганизмов, клостридий (включая возбудители ботулизма), плесневых грибов и дрожжей. В сообщении отмечается, что это говорит о соблюдении технологических режимов и стерильности на производстве.

В то же время организация замечает, что иногда в рыбных консервах можно встретить неживые личинки: они могут вызвать у потребителей опасения в отношении безопасности такой продукции. Подобные паразиты были выявлены Роскачеством в одной торговой марке сайры.

"Найденные в одном товаре неживые личинки нематод — это не проблема безопасности, так как продукт проходит процесс стерилизации. Однако, конечно, товаром повышенного качества такие консервы называться не могут", — подчеркнула директор департамента исследований Роскачества.

Производство кваса. Архивное фото
© РИА Новости / Константин Чалабов
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Треть кваса на российских прилавках оказалась газировкой
В свою очередь, заместитель заведующего лабораторией ФГБУ "Национальный центр безопасности продукции водного промысла и аквакультуры" Андрей Марцынкевич, которого цитирует Роскачество, указал, что неживые личинки нематод безопасны для здоровья человека. Чаще всего паразиты находятся в маленьких капсулах, которые могут разрушиться только при температурной обработке.

Других посторонних примесей в консервах из сайры не было обнаружено. Эксперты также проверили количество сайры в банке. Согласно требованиям, в одной банке должно быть не меньше 50% рыбы от общей нетто-массы. "Обязательным требованиям соответствовали все участники исследования", — указывается в сообщении.

Цена, качество и вкус

В ходе исследования было измерено количество фосфора, кальция и омега-3 жирных кислот в рыбных консервах. "В целом, высокие оценки получили три четверти участников исследования (74%)", — указывает Роскачество.

Тигровые креветки на гриле. Архивное фото
© Fotolia / Maksim Kostenko
Роскачество рассказало, как правильно выбирать креветки
Специалисты организации также проверили связь между ценой продукта и его качеством. Исследование показало, что за исключением товаров двух торговых марок более дорогие консервы получили более высокие баллы, а более дешевые — более низкие. "Это значит, что при выборе консервов из сайры можно ориентироваться и на ее стоимость: в основном в этой категории качество зависит от цены", — заключается в сообщении.

Наконец, в ходе исследования была проведена также оценка вкусовых качеств сайры, ее запаха, консистенции и других органолептических показателей. Роскачество указывает, что оценку проводила профессиональная группа сертифицированных дегустаторов профильной испытательной лаборатории.

Продажа арбузов. Архивное фото
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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Роскачество рассказало, как выбрать вкусный арбуз
"Приятной на вкус оказалась сайра 17 торговых марок. Остальная была или горьковатой, или имела посторонний привкус. Приятно пахла сайра 21 бренда, а два товара имели прогорклый запах. К консистенции мяса рыбы и ее общему состоянию у экспертов замечаний не возникло, чешуи в банках, как и жестких костей, они не нашли", — говорится в сообщении.

"Темный бульон обнаружился у сайры девяти торговых марок. Возможно, это стало следствием использования мороженого сырья или нарушения процесса стерилизации продукта", — добавляет Роскачество.

Автономная некоммерческая организация "Российская система качества" (Роскачество) учреждена распоряжением правительства РФ в 2015 году для проведения независимых исследований качества товаров, представленных на полках российских магазинов, и просвещения россиян в выборе качественных товаров и услуг. Лучшим товарам Роскачество присуждает российский "Знак качества".

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