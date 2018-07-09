Хабаровский край получит на соцразвитие центров роста 2,6 миллиарда рублей

ХАБАРОВСК, 9 июл — РИА Новости. Хабаровский край в 2018 году получит из федерального бюджета на социальное развитие центров экономического роста более 2,6 миллиардов рублей, они будут направлены на десять объектов, сообщил в понедельник министр РФ по развитию Дальнего Востока Александр Козлов.

Александр Козлов проводит в понедельник в Хабаровске совещание по реализации плана социального развития центров экономического роста Хабаровского края.

Ранее сообщалось, что в крае создаются пять таких центров: агломерация "Комсомольск-на-Амуре — Амурск — Солнечный", Хабаровская агломерация, Николаевский, Верхнебуреинский центры развития, Ванино-Советско-Гаванский транспортно-промышленный узел. Правительство региона уже утвердило план их социального развития.

"В рамках плана социального развития центров Хабаровского края запланировано 10 мероприятий на 11 миллиарда рублей. Из них 8,84 миллиарда единая субсидия, которая пойдет через Минвостокразвития. В 2018 году мы ожидаем 10 мероприятий на 2,62 миллиарда рублей, в 2019 году — девять мероприятий на сумму 2,78 миллиарда рублей и в 2020 году — семь мероприятий на сумму 3,42 миллиарда рублей", — сказал Козлов.

По его словам, регион получает средства со 2 июля.

Отмечается, что комплексное развитие регионов ДФО было главной темой заседания президиума Госсовета, которое провел президент России Владимир Путин в сентябре прошлого года во Владивостоке. Реализация мероприятий плана будет способствовать устойчивому сбалансированному социальному развитию Хабаровского края и повышению качества жизни жителей региона.