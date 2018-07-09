Великобритания выделит Западным Балканам 11 миллионов фунтов стерлингов

ЛОНДОН, 9 июл – РИА Новости, Мария Табак. Великобритания выделит 10 миллионов фунтов стерлингов на обучение молодежи на Западных Балканах компьютерной грамотности и цифровым технологиям, и еще миллион — на преодоление последствий конфликтов, говорится в переданном в РИА Новости сообщении МИД Великобритании.

"Глава МИД Великобритании Борис Джонсон сегодня объявит, что Великобритания выделит 10 миллионов фунтов стерлингов на повышение профессионализма в сфере цифровых технологий и расширение перспектив трудоустройства молодежи на Западных Балканах. Соответствующее объявление министр сделает в первый день саммита по Западным Балканам, на котором соберутся министры европейских и западнобалканских стран", — говорится в сообщении.

Выделяемые средства будут потрачены на обучение детей в более чем 4,5 тысячах школ в Албании, Боснии и Герцеговине, Косово, Македонии, Черногории и Сербии.

"Глава МИД также подтвердит верность Великобритании Западным Балканам, объявив о выделении дополнительного миллиона фунтов стерлингов на преодоление тяжелых последствий прошлого, в том числе на работу по поиску и идентификации 12 тысяч жертв конфликтов 1990-х годов, до сих пор числящихся пропавшими без вести", — сообщает министерство.

Главными темами саммита станет усиление регионального сотрудничества в сфере безопасности, усиление экономической стабильности и политического сотрудничества.

О предстоящем саммите премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила в марте 2017 года. Отметив, что нестабильность в регионе может усилиться, и что это несет угрозу для безопасности всей Европы, она подчеркнула, что международное сообщество должно усилить борьбу с организованной преступностью на Западных Балканах. Она также сообщила, что Британия будет усиливать сотрудничество с партнерами на западе Балкан в сфере борьбы с коррупцией и в вопросе обеспечения кибербезопасности.