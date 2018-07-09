Минфин предлагает с 2019 года отменить льготный акциз для российского вина

МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Минфин РФ предлагает с 2019 года установить единый акциз на импортные и отечественные вина и шампанское, такая мера содержится в проекте "Основных направлений бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов", подготовленном министерством.

Сейчас отечественные вина облагаются по льготной ставке.

"Отмена с 2019 года пониженной ставки акциза в отношении вин и игристых вин (шампанских) с защищенным географическим указанием и с защищенным наименованием места происхождения, с установлением единой ставки акциза на вина и игристые вина (шампанские), как производимые на территории Российской Федерации, так и ввозимые на территорию РФ", — говорится в документе.

При этом предлагается отнести к подакцизным товарам и сам виноград, используемый при производстве вина. Производителям, использующим в качестве сырья виноград собственного производства, Минфин предлагает предоставлять налоговые вычеты с применением повышающего коэффициента.

Кроме того, Минфин предлагает в части налогообложения приравнять к вину и так называемые винные напитки, при условии, что они произведены без добавления этилового спирта. Ставка акциза на такие напитки будет, согласно предложениям министерства, такой же, как и на игристые вина (шампанские), а именно 36 рублей за 1 литр в 2019 году, 37 рублей за 1 литр в 2020 году, 38 рублей за 1 литр в 2021 году.