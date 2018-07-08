Расходы на соцполитику будут основными в российском бюджете до 2021 года

МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Расходы консолидированного бюджета России на социальную политику будут основными в бюджетной системе страны в 2019-2021 годах и будут составлять около 12% ВВП ежегодно, следует из Основных направлений бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов.

"В структуре расходов бюджетов бюджетной системы по разделам функциональной классификации в 2019-2021 годах основную долю расходов продолжат занимать расходы на социальную политику (12,0% ВВП в среднем за 2019-2021 годы), национальную оборону и национальную безопасность (совокупно 4,7% ВВП в 2019-2021 годах)", — говорится в документе.

"По мере постепенной консолидации бюджета, оптимизации расходов и повышения их эффективности в течение планового периода ожидается постепенное сокращение доли этих расходов при одновременной стабилизации расходов на человеческий капитал (образование, здравоохранение) на уровне порядка 6,6% ВВП", — отмечается в документе, который имеется в распоряжении РИА Новости.

Кроме того, как отмечает Минфин, реализация национальных проектов позволит увеличить долю расходов на приоритетные направления, в том числе на развитие человеческого капитала, инфраструктуры, цифровой экономики.