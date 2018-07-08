Куйвашев: "Иннопром" дает ощутимый рост иностранного партнерства

ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 июл — РИА Новости. Проведение выставки ИННОПРОМ позволяет российским регионам значительно увеличивать товарооботорт с иностранными партнерами, сообщил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

"После каждого ИННОПРОМа остается что-то полезное, увеличивается товарообмен с партнерами. Я нисколько не сомневаюсь, что ИННОПОМ обязательно принесет свои плоды",- сказал губернатор.

В беседе с корреспондентом РИА Новости Куйващев отметил, что после выставки, прошедшей в 2015 году в партнерстве с Китаем, и после Российско-Китайского ЭКСПО 2016 года, оборот торговли Свердловской области с КНР по итогам 2017 года вырос с 726 миллионов долларов на 83% и достиг уровня 1,320 миллиарда долларов. При этом экспорт вырос более, чем в 3,3 раза, импорт увеличился на треть.

Также глава региона добавил, что после прошлогодней выставки ИННОПРОМ, партнером которой стала Япония, копилка совместных инициатив Свердловской области с зарубежными коллегами существенно пополнилась.

По словам Куйвашева, ключевой темой стенда Свердловской области является участие России, Урала и Екатеринбурга в борьбе за право проведения Всемирной универсальной выставки ЭКСПО-2025, голосование по которой состоится в ноябре текущего года.

"Мы рассказываем о возможностях Свердловской области, здесь огромное количество компаний представлены со всей территории РФ это та самая площадка, которая сегодня позволит обсуждать регионам и бизнесменам наши проекты"- отметил губернатор.

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