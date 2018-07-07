Правительство одобрило создание ТОР "Заречный" в Пензенской области

МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Правительство РФ одобрило создание территории опережающего развития (ТОР) "Заречный" в Пензенской области, соответствующий документ опубликован на сайте кабинета министров.

"Подписанным постановлением на территории закрытого административно-территориального образования — город Заречный Пензенской области — создается территория опережающего социально-экономического развития "Заречный", — говорится в справке к постановлению.

Согласно справке, в ТОР "Заречный" применяется таможенная процедура свободной таможенной зоны, установленная правом Евразийского экономического союза. Создание ТОР будет финансироваться за счет бюджетов области и Заречного, а также за счет внебюджетных источников.

По оценке Минэкономразвития России, функционирование ТОР "Заречный" обеспечит привлечение около 5 миллиардов рублей инвестиций, уточняется в справке. В результате реализации инвестпроектов будет создано около 1,2 тысячи рабочих мест.