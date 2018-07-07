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Экономика

Эксперт назвал пиаром новый иск "Нафтогаза" к "Газпрому"

(обновлено: 04:44 07.07.2018)
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© AFP 2018 / Sergei Supinsky Сотрудники компании Нафтогаз. Архивное фотоСотрудники компании Нафтогаз. Архивное фото
© AFP 2018 / Sergei Supinsky

МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. У нового иска украинского "Нафтогаза" к "Газпрому" на 11,58 миллиарда долларов нет перспектив, заявил RT заместитель гендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов.

Газовое оборудование в Львовской области
© РИА Новости / Стрингер
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По его мнению, решение "Нафтогаза" вновь обратиться в Стокгольмский арбитраж может быть связано с предстоящей президентской кампанией на Украине.

"Не представляю, на что конкретно рассчитывает "Нафтогаз". <…> Понятно, что в нынешнем положении, когда Стокгольмский арбитраж придумывает санкции там, где они не прописаны, может быть всякое. Но если исходить из нормального ведения дел и адекватной юридической практики, то, на мой взгляд, шансов никаких. Это не более чем политический пиар", — сказал он.

Фролов напомнил, что в феврале суд обязал "Газпром" выплатить "Нафтогазу" 4,63 миллиарда долларов, хотя всего украинская сторона хотела получить около 16 миллиардов.

Компрессорная установка. Архивное фото
© РИА Новости / Павел Паламарчук
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"Если мы вычтем из 16 миллиардов 4,63 миллиарда, то примерно и получается та сумма, о которой они сейчас говорят. То есть в принципе суд уже сказал: "Уймитесь!" Но "Нафтогаз" не унимается", — пояснил эксперт.

Попытка компенсировать ущерб от "Северного потока — 2"

Тарифы на транзит газа через Украину для "Газпрома" уже являются самыми высокими, их повышения "Нафтогаз" требует, чтобы компенсировать снижение объемов прокачки, но "Газпром" будет всеми силами минимизировать поставки по дорогому украинскому маршруту, сказал в интервью РИА Новости гендиректор Института национальной энергетики Сергей Правосудов.

"Тут есть две проблемы. Одна проблема объема, другая — тарифа на транзит. Транзит через Украину сейчас для России самый дорогой. Через Белоруссию, через "Северный поток" существенно дешевле. На Украине тоже это знают. Поэтому они начинают выдвигать требования о том, чтобы был если не повышенный транзитный тариф, то хотя бы больше прокачивали через них", — сказал Правосудов.

"Украина прекрасно понимает, что когда будет построен "Северный поток — 2" и "Турецкий поток", транзитные объемы процентов на 80-85% уйдут на эти новые маршруты. Поэтому "Нафтогаз" и говорит, что если "Газпром" уходит, пусть даст возможность прокачивать газ другим поставщикам: российским компаниям или зарубежным, например, туркменским — любым, нет разницы, главное, что Украина хочет сыграть на объеме. А если она не сможет, тогда хочет повысить тариф на оставшийся объем. С их точки зрения это разумно, но для "Газпрома" это неприемлемо. Для него это самый дорогой транзит сейчас и он будет минимизировать его всеми силами", — отметил эксперт.

Председатель правления ПАО Газпром Алексей Миллер. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
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Он напомнил, что экспорт газа из России другими компаниями, помимо "Газпрома", а также транзит из других стран запрещены российским законодательством.

Попытки бесперспективны

В эфире радио Sputnik независимый эксперт в области энергетики Николай Хренков отметил, что "Нафтогаз" регулярно предпринимает попытки пересмотреть тариф на транзит.

"Это было и до Майдана, а уж после Майдана это приобрело яркую политическую окраску — это рассматривается украинской стороной как "победа над Россией". Но добиться пересмотра тарифов, думаю, у них не получится по той простой причине, что себестоимость транспортировки газа через территорию Украины и так достаточно высокая. Гораздо дешевле "Газпрому" обходится транзит, например, по "Северному потоку — 1". А когда будет построен "Северный поток —2", то тоже будет обходиться дешевле. Транзит через территорию Белоруссии — вообще не о чем говорить. Позиция же Украины — навязать "Газпрому" самые невыгодные тарифы. И это, по меньшей мере, странно", — сказал Николай Хренков.

"Перспектив нет"

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских в интервью RT назвал новый иск украинского "Нафтогаза" попыткой имитации работы.

"По-моему, всем трезвомыслящим людям понятно, что данная ситуация — попытка показать руководству Украины, что "Нафтогаз" работает. Никаких перспектив это не имеет", — заявил парламентарий.

По его словам, основная проблема украинской компании заключается в том, что "Нафтогаз" "не пытается сесть за стол и разговаривать о рыночных отношениях".

Вывеска нефтегазового холдинга Нафтогаз Украины в Киеве
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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"Я бы рекомендовал "Нафтогазу" понять, что жизнь изменилась, социализм ушел и никто им помогать не будет. Поэтому надо обсудить с "Газпромом" рыночные условия, чтобы было выгодно и российской компании, и украинской. Только тогда возможно сотрудничество", — подчеркнул Ананских.

Новый иск "Нафтогаза"

"Нафтогаз" в пятницу подал иск против "Газпрома" в стокгольмский арбитраж с требованием пересмотра тарифов на транзит газа с марта 2013 года, исковые требования компания оценила в 11,58 миллиарда долларов, сообщает пресс-служба "Нафтогаза".

"Сегодня (в пятницу — ред.) НАК "Нафтогаз Украины" подал в Стокгольмский арбитраж иск с требованием пересмотреть тариф на транзит по контракту с "Газпромом", — говорится в сообщении.

"Нафтогаз" требует пересмотра тарифа с марта 2013 года и предварительно оценивает свои денежные требования в 11,58 миллиарда долларов без учета процентов", — подчеркнули в компании.

Спор между "Нафтогазом" и "Газпромом"

Стенд компании Газпром
© РИА Новости / Максим Блинов
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"Нафтогаз" уже добивался в Стокгольме пересмотра тарифа на транзит начиная с 2010 года. Трибунал эти претензии не удовлетворил. В украинской компании заявляли, что это произошло "из-за их несоответствия формальным требованиям". "Нафтогаз" пообещал подготовить новое письмо, которое будет отвечать всем формальностям. По другому спору о контрактах на поставку и транзит голубого топлива "Газпром" должен выплатить украинской компании 2,56 миллиарда. Российский концерн обжаловал это решение и заявил, что расторгает контракты с "Нафтогазом". В конце мая Украина объявила, что начала процедуру принудительного взыскания средств и что суд поддержал ее ходатайство об аресте акций Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG.

"Газпром" 13 июня добился в апелляционном суде шведского округа Свеа приостановки исполнения решения Стокгольмского арбитража. "Нафтогаз" попытался отменить этот вердикт, но суд посчитал его аргументы неубедительными.

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