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Тамбовский фонд по кредитованию МСП помог привлечь 6,5 миллиарда рублей

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© Fotolia / Sergey LavrentevВид на Тамбов. Архивное фотоВид на Тамбов. Архивное фото
© Fotolia / Sergey Lavrentev

ТАМБОВ, 6 июл — РИА Новости. Фонд содействия кредитованию малого и среднего предпринимательства Тамбовской области, учредителем которого является региональная администрация, за 10 лет работы выдал поручительств на сумму свыше 2,8 миллиарда рублей, что позволило предпринимателям получить кредитов на 6,5 миллиарда рублей, сообщил первый заместитель главы администрации области Александр Ганов.

Десятилетие работы Фонда отметили в пятницу в Тамбове.

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© РИА Новости / Михаил Климентьев
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"Результаты работы фонда за 10 лет впечатляют. Фондом было выдано поручительств на сумму свыше 2,8 миллиарда рублей, что позволило предпринимателям получить кредитов на сумму 6,5 миллиардов рублей, сохранить более 12,4 тысячи рабочих мест и создать еще 1,8 тысячи новых рабочих мест. При этом предприниматели уплатили налогов на сумму более 500 миллионов рублей. По состоянию на июль 2018 года 1 рубль гарантийного капитала привлек 15 рублей кредитных средств в экономику Тамбовской области", — приводит пресс-служба обладминистрации слова Ганова.

Как сообщил РИА Новости представитель пресс-службы, тамбовский Фонд содействия кредитованию МСП сегодня является ключевым институтом финансовой поддержки малого бизнеса в регионе. "Он работает по госпрограммам поддержки бизнеса и оказывает широкий спектр финансовых услуг. Изначально он только предоставлял поручительства по кредитным договорам. Сегодня фонд занимается выдачей микрозаймов, привлекает крупные финансовые ресурсы через федеральные институты поддержки: Корпорацию развития, Фонд развития моногородов и другие структуры", — сказал собеседник агентства.

Фонд также является учредителем региональной лизинговой компании. Особое внимание с прошлого года уделяется развитию молодёжного предпринимательства. Так, для стартапов создано специализированное структурное подразделение — Центр поддержки молодёжных инициатив.

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0
Уругвай
2
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Матч идёт
0
Бразилия
1
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