МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России продлила для мобильного оператора Tele2 срок снижения тарифов в национальном роуминге до 31 августа, в этот же срок должен быть отменен внутрисетевой роуминг, сообщило в пятницу ведомство.

Отмечается, что в ФАС поступило ходатайство Теле2 о продлении сроков исполнения предписания по национальному роумингу. Оператору надлежало установить и ввести в срок до 31 мая абонентские тарифы на экономически обоснованном уровне на территории РФ за исключением Крыма. В Крыму Теле2 добровольно снизил абонентские тарифы в ходе рассмотрения дела, напоминает служба.

"ФАС России, проведя оценку обоснованности данного ходатайства, принимая во внимание ранее одобренное ходатайство о продлении срока исполнения предупреждения по внутрисетевому роумингу для Теле2 по 31 августа, технические ограничения по настройке и внесению изменений в биллинг операторов на период проведения чемпионата мира по футболу FIFA-2018, считает его мотивированным и принимает решение об удовлетворении ходатайства о продлении срока исполнения предписания", — говорится в сообщении.

"Таким образом, в срок до 31 августа 2018 года для всех абонентов Теле2 внутрисетевой роуминг будет отменен, а тарифы на услуги связи в национальном роуминге приведены к экономически обоснованному уровню", — добавляется в нем.

В России много лет было несколько видов роуминга: национальный, внутрисетевой и отдельно по Крыму. Внутрисетевой роуминг действует внутри определенной сети на территории всей страны и отличается по регионам. Национальный роуминг работает, когда сеть определенного оператора отсутствует в каком-либо регионе. Замглавы ФАС Анатолий Голомолзин в марте заявлял, что вопрос национального роуминга четырех ведущих операторов – "Мегафона", МТС, "Вымпелкома" и Тele2 – уже решен, а вопрос внутрисетевого роуминга будет решен до середины текущего года.

Со своей стороны в начале июня правительство РФ в целом поддержало законопроект о полной ликвидации национального и внутрисетевого роуминга при условии его доработки.