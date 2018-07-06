Рост цен на бензин в июне замедлился

МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Розничные цены на бензин в России в июне 2018 года выросли на 2,1% по сравнению с маем и на 12,3% — по сравнению с июнем прошлого года, говорится в материалах Росстата.

При этом в мае цены на АЗС росли на 5,6%.

"В июне, как и в предыдущем месяце, среди наблюдаемых видов непродовольственных товаров заметнее всего подорожало топливо моторное. Так, цены на газовое моторное топливо выросли на 7,1%, бензин автомобильный различных марок – на 1,8-2,1%, дизельное топливо – на 1,9%", — говорится в материалах Росстата.

За январь-июнь бензин подорожал на 9,4%, а относительно аналогичного периода год назад рост составил 8,1%.

Цены на нефтепродукты в последнее время резко возросли: с середины апреля бензин в рознице в среднем по РФ стал дороже 40 рублей за литр, а в начале июня — уже дороже 43 рублей. Кабмин в этой ситуации принял решение о снижении акцизов на бензин и дизтопливо и договорился с нефтекомпаниями о том, что они на время выработки решений о поддержке отрасли зафиксируют цены на уровне 30 мая. В ходе "прямой линии" президента РФ Владимира Путина 7 июня министр энергетики РФ Александр Новак доложил, что с 30 мая цены на автозаправочных станциях не растут.