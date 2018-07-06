Греф сравнил хакеров с вооруженными преступниками

МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Хакеры не менее опасны, чем вооруженные преступники, заявил глава Сбербанка Герман Греф, выступая на Международном конгрессе по кибербезопасности.

"У нас есть партнеры хорошие, которые помогают нам из-за рубежа, и IBM, и Huawei, и много-много наших партнеров. Но мы можем совместно, наверное, только, говоря на разных языках, преодолеть вот этот gap. И это самое важное — донести, что вот эта виртуальная реальность удара по клавишам — это хуже чем преступник с пистолетом", — сказал он.

Этим сравнением глава Сбербанка подчеркнул вопиющий характер недавней кибератаки в адрес центра нейрохирургии в Тюмени. Греф ранее на конгрессе рассказал, что во время операции на головном мозге девочки на больницу была совершена хакерская атака. Об этом ему стало известно из письма, которое пришло от главного врача Федерального центра нейрохирургии в этом городе.