Камчатка представит на ВЭФ павильоны в виде огромных икринок

ВЛАДИВОСТОК, 6 июл – РИА Новости. Камчатка на выставке "Улицы Дальнего Востока" в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке представит экспозицию в виде огромных икринок, сообщает правительство края.

"Экспозиция будет состоять из четырех павильонов круглой формы оранжевого цвета, каждый из которых будет символизировать икринку… Символ икринки выбран в качестве зарождения новой жизни на Камчатке. Три павильона будут разделены по темам: "Природа. Кроноцкий заповедник", "Туризм" и "Культура". Основной павильон высотой 5,6 метра назовут "Камчатка-2030", — говорится в сообщении.

Там установят светодиодный панорамный экран на 360 градусов, что создаст эффект присутствия на полуострове. На отдельном сегменте экрана покажут инвестиционный потенциал края: строительство международного аэровокзального комплекса, туристско-рекреационного комплекса "Петропавловская Гавань", всесезонного горнолыжного курорта, гостиничного комплекса.

В экспозицию края, помимо павильонов-"икринок", войдут также "Стена вулканов" — сцена для выступления творческих коллективов, которая будет светиться ночью, и фотозона "Стена — волна".

В этом году на выставке Камчатка представит и развлекательную программу. Каждый 2018 посетитель павильона получит приз от края. Кроме того, каждый час будут разыгрываться икра, корюшка, сувениры.

Восточный экономический форум пройдет 11-13 сентября во Владивостоке.

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