Медведев подписал постановление о пошлинах на ряд товаров из США

МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление об утверждении дополнительных пошлин на ряд товаров из США.

"Утвердить прилагаемые ставки ввозных таможенных пошлин в отношении отдельных товаров, происходящих из Соединенных Штатов Америки и ввозимых в Российскую Федерацию, отличные от ставок Единого таможенного тарифа Евразийского экономического союза", — говорится в постановлении, опубликованном на сайте кабинета министров.

В справке к нему отмечается, что эта мера стала ответом на введенные США в марте пошлины на сталь и алюминий в размере 25% и 10% соответственно.

"Подписанным постановлением предусматривается повышение ставок ввозных таможенных пошлин в отношении отдельных видов транспортных средств для перевозки грузов, строительно-дорожной техники, нефтегазового оборудования, инструментов для обработки металлов и бурения скальных пород, оптоволокна, в размере от 25% до 40%", — отмечает кабмин.

В правительстве добавили, что увеличение пошлин будет способствовать "созданию условий для защиты отечественных производителей".

Постановление вступит в силу по истечении 30 дней после его официального опубликования.

Пошлины на сталь и алюминий

В конце марта США ввели ввозные пошлины на поставку стали в размере 25 процентов и алюминия — десять процентов, в том числе из России. Вашингтон обосновал это соображениями национальной безопасности.

Многие торговые партнеры восприняли этот шаг негативно. Россия назвала решение нелегитимным и пообещала проработать все возможные механизмы реагирования.

В конце мая Москва уведомила ВТО о возможном введении пошлин на 537,6 миллиона долларов в год на американские товары. В июне Орешкин заявил, что страна введет пошлины на поставки из США строительно-дорожной техники и ряда других товаров, но лекарств среди них не будет.

В июне Россия также подала иск во Всемирную торговую организацию, обжаловав дополнительные пошлины США.