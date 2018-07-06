Всемирный банк выделит 30 миллионов долларов на развитие экономики Молдавии

КИШИНЕВ, 6 июл — РИА Новости. Кабмин Молдавии сообщил, что Всемирный банк выделит стране 30 миллионов долларов для обеспечения макроэкономической стабильности и роста экономики.
Программа (DPO-3) — это один из компонентов молдавско-американского стратегического партнерства на 2018-2021 годы. Она направлена на обеспечение макроэкономической стабильности и роста экономики.
По данным пресс-службы, деньги, предоставленные Всемирным банком в виде бюджетной поддержки, должны "поддержать усилия" Молдавии по снижению налоговых рисков и гармонизации условий развития частного сектора.
С момента присоединения Молдавии к Всемирному банку в 1992 году, республика получила более миллиарда долларов.