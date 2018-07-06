Участники СВПД разработают механизмы защиты экономических связей с Ираном

БРЮССЕЛЬ, 6 июл — РИА Новости. Участники Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе договорились на встрече в Вене, что будут работать с международными партнерами для создания механизмов защиты экономических связей с Ираном, говорится в заявлении совместной комиссии.

"Участники СВПД отметили, что ЕС находится в процессе внесения поправок в положения "блокирующего закона" в целях защиты компаний стран-членов ЕС и обновления мандата Европейского инвестиционного банка на внешнее кредитование Ирана. Участники будут работать над вышеуказанными вопросами на основе прямых двусторонних усилий и взаимодействия с международными партнерами, с тем чтобы побудить их проводить такую же политику и создавать аналогичные механизмы в своих экономических отношениях с Ираном", — говорится в заявлении.

Стороны вновь подтвердили свою приверженность полному и эффективному осуществлению ядерной сделки и договорились, что могут вновь созвать совместную комиссию, в том числе на уровне министров, "по мере необходимости в целях продвижения общих усилий" по сохранению соглашения.