ООО "СШХ" выбрано концессионером Северного широтного хода

ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 июл — РИА Новости. ООО "СШХ" выбрано концессионером проекта железной дороги Северный широтный ход, сообщает правительство Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО).

Председатель правительства Дмитрий Медведев в марте уполномочил Минтранс России заключить концессию по строительству железнодорожной линии Обская — Салехард — Надым в Ямало-Ненецком автономном округе, предусмотренной проектом по созданию Северного широтного хода "Обская — Салехард — Надым — Хорей — Пангоды — Новый Уренгой — Коротчаево" и железнодорожных подходов к нему. Проект концессионного соглашения по строительству Северного широтного хода 11 мая был согласован с министерством транспорта РФ.

"В начале этой недели завершился прием заявок на участие в конкурсе, и ООО "СШХ" было выбрано концессионером. Уже сейчас при поддержке правительства ЯНАО и РЖД ведутся предварительные работы, необходимые для разработки проектно-сметной документации", — говорится в сообщении.

В Салехарде под председательством врио губернатора региона Дмитрия Артюхова состоялось рабочее совещание по вопросам реализации проекта Северный широтный ход. В нем приняли участие генеральный директор ООО "СШХ" Сергей Суханов, заместители губернатора Александр Калинин и Альбина Свинцова, а также представители муниципальных образований.

"Проект по строительству Северного широтного хода активно развивается. Концессия проходит процедуру рассмотрения, в ближайшее время ожидается издание распоряжения правительства РФ и заключение соглашения. Сегодня у нас в повестке ряд рабочих, прикладных вопросов", — приводятся в сообщении слова Дмитрия Артюхова.

Текущий статус реализации проекта и ближайшие планы концессионера представил руководитель ООО "СШХ" Сергей Суханов.

"Президент РФ одним из приоритетов экономики обозначил развитие транспортной инфраструктуры страны. В этом плане Северный широтный ход – один из самых амбициозных проектов. Он нацелен на развитие регионального транспортного сообщения и на повышение логистической конкурентоспособности бизнеса. Строительство Северного широтного хода включает в себя реконструкцию участков в зоне ответственности РЖД и Газпрома, а также строительство нового участка, за которое отвечает ООО "СШХ", от станции Обской до станции Хорей, в том числе и совмещенного автомобильного и железнодорожного моста через реку Обь", — цитирует Суханова правительство.

Другие новости региона читайте здесь >>