Киберпреступники быстро легализуют похищенные деньги, сообщили в Интерполе

МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Украденные киберпреступниками деньги в основном легализуются всего за несколько часов, заявил глава Интерпола Мэн Хунвэй на международном конгрессе по кибербезопасности.

"Очень многие украденные киберперступниками деньги в течение нескольких часов отмываются и превращаются в "белые" деньги. Задача отследить эти средства очень сложна, поэтому должен быть прописан сценарий, как действовать правоохранителям в этих случаях", — сказал Хунвэй.

Он добавил, что должна быть создана платформа при участии банков для противодействия киберпреступлениям.

"Должна быть платформа для нанесения удара по киберпреступникам. В ней должны участвовать банки, они одни из первых потенциальных объектов атак. Создав такую платформу, мы можем противодействовать атакам… Банк может получить атаку с другого конца земли. Эффект от такой атаки может охватить весь земной шар", — подчеркнул глава Интерпола.