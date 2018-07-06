Ямал вошел в первую группу регионов по открытости бюджетных данных

ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 июл — РИА Новости. Ямало-Ненецкий автономный округ вошел в первую группу регионов по открытости бюджетных данных в рейтинге субъектов РФ, составленном научно-исследовательским финансовым институтом (НИФИ) Минфина России, сообщает правительство Ямала.

"Рейтинг субъектов по уровню открытости бюджетных данных составляется в соответствии с этапами бюджетного процесса. В настоящее время подведены итоги оценки уровня открытости бюджетных данных в 2018 году по разделам "Первоначально утвержденный бюджет" и "Публичные сведения о деятельности государственных учреждений субъекта РФ". Согласно данным НИФИ, в Ямало-Ненецком автономном округе открытость бюджетных данных по этим разделам находится на очень высоком уровне", — говорится в сообщении.

По разделу "Первоначально утвержденный бюджет" арктический регион набрал 11 из 12 возможных баллов. При проведении оценки учитывались пять основных показателей: о размещении в открытом доступе на сайте департамента финансов ЯНАО первоначально принятого закона о бюджете на 2018 год и на плановый период до 2020 года, о содержании в нем информации о прогнозируемых объемах поступлений по видам доходов и распределении бюджетных ассигнований по расходам бюджетов на текущий год, а также о наличии сведений об общем объеме межбюджетных трансфертов и распределении законом о бюджете по муниципальным образованиям доли субсидий местным бюджетам на 2018 год.

По разделу "Публичные сведения о деятельности государственных учреждений субъекта РФ" Ямал набрал максимальное количество баллов, уточняют власти.

Оценка уровня открытости бюджетных данных в субъектах РФ осуществляется научно-исследовательским финансовым институтом Минфина России ежегодно. Основой для ее проведения является доходчивая и понятная для самых широких кругов населения с различным уровнем компетенции информация, размещенная в открытом доступе в сети интернет.

По результатам оценки составляется рейтинг субъектов РФ по уровню открытости бюджетных данных, при проведении которого рассматривается, какая информация о них и в каком объеме предоставляется обществу. Кроме того, оценивается ее полезность, доступность и актуальность.