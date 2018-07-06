Греф рассказал о хакерах, атаковавших ПИР-банк

МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Атаку на ПИР-банк совершила хакерская группа Carbanak, заявил глава Сбербанка Герман Греф.

"Пятьдесят восемь миллионов рублей было похищено вчера с корсчета одного небольшого банка, даже для крупного банка — это огромные суммы, для небольшого банка — это очень большие деньги", — сказал Греф, выступая на международном конгрессе по кибербезопасности.

Хакеры совершили атаку на ПИР-банк в ночь на 4 июля. Как рассказала газете "Коммерсант" председатель правления банка Ольга Колосова, вирус, скорее всего, проник в системы кредитной организации через фишинговое письмо. Таким образом хакеры фактически получили полный доступ к автоматизированному рабочему месту клиента Банка России и смогли вывести деньги с корсчета в ЦБ на пластиковые карты в 22 крупнейших банках. По словам Колосовой, вывод части средств удалось остановить, но большая часть потеряна безвозвратно.

По мнению аналитиков, хищение существенно не нарушит финансовую устойчивость ПИР-банка, однако сама атака представляет угрозу для всего банковского рынка.