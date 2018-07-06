Опыт Якутии по сжиганию мусора в японской печи заинтересовал Приморье

ЯКУТСК, 6 июл – РИА Новости. Опыт Якутии по установке первой на территории России японской бездымной мусоросжигающей печи заинтересовал дальневосточные регионы, сообщил РИА Новости врио главы республики Айсен Николаев об итогах совещания в Петропавловске-Камчатском.

На совещании обсуждались актуальные вопросы национальной безопасности на территории Дальнего Востока. Кроме того, врио главы республики участвовал в заседании совета при полномочном представителе президента РФ в ДФО.

"Наш опыт заинтересовал субъекты Дальнего Востока и федеральные министерства с точки зрения того, что можно создавать локальное мусоросжигающее производство на территории небольших населенных пунктов. Тем более что по экологическим требованиям к японскому оборудованию ни у одной из контролирующих структур претензий нет", — сказал Николаев.

Проект по установке мусоросжигающей печи был реализован в мае текущего года в рамках сотрудничества между окружной администрацией города Якутска и японской компанией "Хоккайдо корпорейшн".

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