Собский рыбоводный завод выпустил в Обь два миллиона мальков муксуна

ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 июл — РИА Новости. Собский рыбоводный завод выпустил в реку Обь партию подрощенной молоди муксуна – 2 миллиона штук, навеской не менее 0,5 грамма, сообщает правительство Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО).

Выпуск муксуна осуществлен в рамках компенсационных мероприятий ООО "Газпромнефть-Ямал" и ООО "Новатэк-Юрхаровнефтегаз".

"Собский рыбоводный завод уникален. И его деятельность – это важная часть "дорожной карты" развития аквакультуры в автономном округе. Напомню, ее цели – обеспечение коренного населения округа ценными видами рыб с помощью зарыбления водоемов, это увеличение квот на традиционное рыболовство, развитие в регионе искусственного воспроизводства ценных видов рыб и возвращение в промысел запрещенных сегодня к вылову муксуна и нельмы", — приводятся в сообщении слова куратора отрасли, первого заместителя губернатора ЯНАО Алексея Ситникова.

Предприятие проводит уже третий выпуск в этом сезоне. Руководитель завода отметил, что их специализация – на искусственном воспроизводстве особо ценных видов сиговых – чира и муксуна — в целях восполнения водно-биологических ресурсов. Это единственное предприятие индустриального типа, расположенное ближе всего к месту нагула сиговых. И это существенно влияет на выживаемость выпущенной молоди при миграции.

"Необходимо восстанавливать биоресурсы Ямала. Зарыбление водоемов молодью сиговых является важной частью компенсационных мероприятий предприятий ТЭКа, осуществляющих деятельность на территории региона. Мы рады, что компании понимают важность восполнения водно-биологических ресурсов именно муксуном с целью улучшения его популяции, а не другими видами рыб", — цитирует правительство директора предприятия Данила Эльтекова.

Летом 2018 года Собский рыбоводный завод планирует выпустить в естественную среду 9 миллионов штук чира, до 5 миллионов штук муксуна и 18 миллионов штук пеляди (которая планируется к выпуску в августе).

Собский рыбоводный завод – единственное в Арктике предприятие по воспроизводству ценных и исчезающих сиговых рыб в Нижне-Обском бассейне. Он введен в эксплуатацию на реке Собь в ЯНАО весной 2017 года. Строительство финансировало правительство региона и компания "Новатэк".

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