Собский рыбоводный завод выпустил в Обь два миллиона мальков муксуна

ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 июл — РИА Новости. Собский рыбоводный завод выпустил в реку Обь партию подрощенной молоди муксуна – 2 миллиона штук, навеской не менее 0,5 грамма, сообщает правительство Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО).
Выпуск муксуна осуществлен в рамках компенсационных мероприятий ООО "Газпромнефть-Ямал" и ООО "Новатэк-Юрхаровнефтегаз".
"Собский рыбоводный завод уникален. И его деятельность – это важная часть "дорожной карты" развития аквакультуры в автономном округе. Напомню, ее цели – обеспечение коренного населения округа ценными видами рыб с помощью зарыбления водоемов, это увеличение квот на традиционное рыболовство, развитие в регионе искусственного воспроизводства ценных видов рыб и возвращение в промысел запрещенных сегодня к вылову муксуна и нельмы", — приводятся в сообщении слова куратора отрасли, первого заместителя губернатора ЯНАО Алексея Ситникова.
Предприятие проводит уже третий выпуск в этом сезоне. Руководитель завода отметил, что их специализация – на искусственном воспроизводстве особо ценных видов сиговых – чира и муксуна — в целях восполнения водно-биологических ресурсов. Это единственное предприятие индустриального типа, расположенное ближе всего к месту нагула сиговых. И это существенно влияет на выживаемость выпущенной молоди при миграции.
Летом 2018 года Собский рыбоводный завод планирует выпустить в естественную среду 9 миллионов штук чира, до 5 миллионов штук муксуна и 18 миллионов штук пеляди (которая планируется к выпуску в августе).
Собский рыбоводный завод – единственное в Арктике предприятие по воспроизводству ценных и исчезающих сиговых рыб в Нижне-Обском бассейне. Он введен в эксплуатацию на реке Собь в ЯНАО весной 2017 года. Строительство финансировало правительство региона и компания "Новатэк".
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