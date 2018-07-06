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Экономика

В Смоленской области строят комплекс по выращиванию овощей и цветов

(обновлено: 10:35 06.07.2018)
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© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкГорода России. СмоленскГорода России. Смоленск
© РИА Новости / Илья Питалев
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СМОЛЕНСК, 6 июл — РИА Новости. В Смоленской области приступают к строительству крупного тепличного комплекса по выращиванию овощей и цветов, глава региона Алексей Островский назвал проект "в какой-то степени имиджевым" для области, поскольку в регионе до этого ничего подобного не было.

Уборка льна в Смоленской области. Архивное фото
© Фото : пресс-служба администрации Смоленской области
В Смоленской области будут производить французскую технику для уборки льна
Как сообщил РИА Новости представитель пресс-службы администрации региона, проект рассчитан на период до 2022 года и предполагает постепенный ввод производственных мощностей. Так, в рамках первой очереди будут построены две теплицы общей площадью тысяча квадратных, в которых поочередно будут выращивать цветы и овощи — с ноября по март пять шесть сортов тюльпанов, с августа по декабрь огурцы и зелень, а в перспективе и помидоры.

Запуск первой очереди мощностью 300 тысяч штук тюльпанов в год, как ожидается, состоится уже в четвертом квартале этого года. В следующем году после ввода второй очереди общей площадью две тысячи квадратных метров объем производства будет увеличен до одного миллиона штук.

Реализацией проекта занимается индивидуальный предприниматель, который в настоящее время организовывает оптовые поставки цветов в Россию из Европы. Он приобрел в собственность земельный участок площадью шесть гектаров в Гнездовском сельском поселении. На текущий момент завершены проектные работы и получены технические условия на подведение инженерной инфраструктуры, территория под строительство первой очереди огорожена, осуществляется ее выравнивание, при поддержке администрации региона построен съезд с автодороги, примыкающей к земельному участку.

На встрече с губернатором области Алексеем Островским инвестор сообщил, что цветочные и овощные культуры будут выращиваться в теплицах отечественного производства, установка которых начнется уже на следующей неделе. При этом он отметил, что современные технологии строительства позволят сократить теплопотери в теплицах на треть, что значительно снизит затраты на отопление.

Инвестор планирует в конце декабря высадить 250 тысяч луковиц, которые уже забронированы у голландского поставщика. Для сохранения качества луковиц на предприятии будут установлено холодильное оборудование для охлаждения и хранения готовой продукции в соответствии с международными стандартами.

"Этот масштабный проект по выращиванию тюльпанов в какой-то степени для нас имиджевый, поскольку ничего подобного ранее в регионе не было", — сказал глава региона.

Губернатор Смоленской области Алексей Островский. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Островский: промышленный комплекс - фундамент региональной экономики
Он выразил мнение, что это очень перспективное направление, в первую очередь, с точки зрения реализации программ импортозамещения (доля импортных цветов в объеме продаж на российском рынке сегодня составляет около 90%), увеличения объемов цветочной продукции.

"Когда будете готовы продемонстрировать первый урожай тюльпанов в вашем тепличном хозяйстве, приглашайте, я с удовольствием приеду вместе с женой", — сказал губернатор, обращаясь к инвестору.- Другие новости региона читайте здесь

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