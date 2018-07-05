Порошенко прокомментировал продление санкций ЕС против России

МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко поприветствовал продление санкций Евросоюза в отношении России.

Ранее Совет Евросоюза принял решение о продлении действия экономических мер против России до 31 января 2019 года.

"Высоко ценю солидарную поддержку государств-членов (Европейского Союза, — Прим. ред.) украинской независимости и территориальной целостности", — написал Порошенко у себя в Facebook.

Он также добавил, что на следующей "украинской" неделе в Брюсселе намерен продолжить работу с лидерами ЕС и евроатлантического сообщество над выработкой стратегии противодействия "российской угрозе".

Евросоюз ввел санкции в отношении России в 2014 году после возвращения Крыма и на фоне ситуации на Донбассе. В отношении ряда лиц были приняты персональные санкции. Также ограничительные меры касаются и некоторых компаний. Помимо этого гражданам и компаниям из ЕС запрещено импортировать продукцию из Крыма и инвестировать в экономику полуострова.

Российская сторона неоднократно подчеркивала, что не является стороной конфликта на Украине, а санкционную политику в Москве считают контрпродуктивной. Россия ввел ответные меры и запретила ввоз ряда товаров из Евросоюза. При этом Владимир Путин неоднократно заявлял, что вопрос Крыма закрыт окончательно.