Путин заявил о необходимости дать дополнительный стимул развитию экономики

МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил о необходимости повышения адресности поддержки и придания дополнительного стимула развитию экономики.

"Предстоит решить серьезные задачи в части увеличения доходов граждан, повышения эффективности и адресности социальной поддержки, многое сделать для роста производительности труда, развития малого и среднего предпринимательства, появления в России новых высокотехнологичных производств", — сказал Путин на совещании по экономическим вопросам.

"В целом, нужно придать дополнительный стимул развитию отечественной экономики, задать долгосрочный тренд на повышение ее устойчивости и роста качества жизни людей", — добавил президент.