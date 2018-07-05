Путин оценил макроэкономическую ситуацию в России

МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Макроэкономическая ситуация в России по итогам пяти месяцев текущего года стабильна, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании с членами правительства.

"По итогам пяти месяцев текущего года макроэкономическая ситуация в стране в целом стабильная. По ключевым параметрам наблюдаются позитивные тенденции", — сказал Путин.

По его словам, рост промышленного производства за январь-май составил 3,2%. "Сельское хозяйство прибавило 2,5%. Вырос грузооборот транспорта на 3,1%. На низких уровнях находятся безработица и инфляция. Фиксируется рост реальных заработных плат и доходов населения", — добавил президент.

Глава государства сообщил, что намерен обсудить с членами кабмина дополнительные предложения по стимулированию деловой активности, улучшению инвестиционного климата, а также по продвижению крупных инфраструктурных проектов в сфере дорожного строительства, транспорта, связи, коммуникаций.

"При этом, конечно, мы всегда должны в таких случаях оговариваться, что не все люди это чувствуют, мы должны знать об этом", — отметил Путин.

Он выразил надежду, что позитивная статистика будет сохранена.

"И, конечно, рассмотрим ход работы по важнейшим направлениям социально-демографической политики", — добавил Путин.