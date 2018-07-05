Путин поручил увеличить сбор пшеницы к 2024 году

МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству увеличить к 2024 году валовый сбор в РФ сильной и ценной по качеству пшеницы не ниже 32 миллионов тонн, следует из опубликованных на сайте Кремля поручений главы государства.

"Правительству Российской Федерации обеспечить внесение изменений… в государственную программу развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 – 2020 годы, предусматривающих для повышения пищевой ценности сортов хлеба массового потребления увеличение к 2024 году валового сбора отечественной сильной и ценной по качеству пшеницы не ниже 32 миллионов тонн", — говорится в поручении.