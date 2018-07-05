Председателем совета директоров "Аэрофлота" переизбран первый зампред ВЭБа

МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Председателем совета директоров "Аэрофлота" переизбран первый зампред Внешэкономбанка (ВЭБа) Михаил Полубояринов, говорится в сообщении авиакомпании.

"Совет провел заседание в новом составе, избранном на очередном годовом общем собрании акционеров 25 июня 2018 года. Председателем совета директоров ПАО "Аэрофлот" вновь избран Полубояринов Михаил Игоревич, первый заместитель председателя Внешэкономбанка. Возглавляет совет директоров ПАО "Аэрофлот" с прошлого года", — говорится в сообщении.

Исполнительным секретарем совета директоров избран директор департамента корпоративного управления "Аэрофлота" Алексей Мелёхин, который выполняет данные обязанности с 2011 года.

Избран персональный состав и руководители трех комитетов совета директоров – по аудиту, по кадрам и вознаграждениям, а также по стратегии. Комитет по аудиту возглавил Василий Сидоров (независимый член совета директоров), комитет по кадрам и вознаграждениям – Игорь Каменской (независимый член совета директоров), комитет по стратегии – гендиректор "Авиакапитал-Сервиса" Роман Пахомов.