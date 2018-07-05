В Росстате оценили потребительскую уверенность россиян

МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Индекс потребительской уверенности россиян во втором квартале 2018 года не изменился и остался на уровне первого квартала — минус 8%, сообщает Росстат в четверг.

При стабильности индекса потребительской уверенности отмечался рост индекса ожидаемых изменений в экономике России и индекса благоприятности условий для крупных покупок, при снижении индекса произошедших изменений в экономике России. А оценка субъективного мнения населения относительно произошедших и ожидаемых изменений в личном материальном положении осталась на прежнем уровне.

Индекс ожидаемых изменений экономической ситуации в России на краткосрочную перспективу повысился на 1 процентный пункт и составил 2% против 1% в первом квартале. Доля респондентов, положительно оценивающих изменения в экономике России в течение следующих 12 месяцев, увеличилась до 25% (в первом квартале — 23%). Доля негативных оценок увеличилась до 20% (в первом квартале — 19%). Доля респондентов, считающих, что экономическая ситуация в России останется прежней, сократилась до 51% (в первом квартале — 54%).

Индекс произошедших изменений в экономике России снизился также на 1 процентный пункт и составил минус 8% против минус 7% в первом квартале. Доля респондентов, положительно оценивающих произошедшие изменения в экономической ситуации, по сравнению с первым кварталом не изменилась и составила 19%. В то же время доля отрицательных оценок увеличилась до 31% против 30% в первом квартале. Доля нейтральных оценок снизилась до 49% (в первом квартале — 51%).

Индекс ожидаемых изменений в личном материальном положении не изменился по сравнению с первым кварталом и составил минус 2%. Доля респондентов, ожидающих улучшения своего материального положения в течение следующих 12 месяцев, по сравнению с первым кварталом уменьшилась до 13% против 14% в первом квартале. Доля отрицательных оценок не изменилась и составила 16%.

Индекс произошедших изменений в личном материальном положении не изменился по сравнению с первым кварталом и составил минус 9%. Доля респондентов, положительно оценивающих изменения в своем материальном положении в течение года, сократилась до 12% против 13% в первом квартале. Доля отрицательных оценок не изменилась и осталась на уровне 27%.