В Госдуме оценили влияние криптозащиты в маркировке на цены лекарств

МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Введение криптозащиты лекарств необходимо для наведения порядка на этом рынке, чему, возможно, пытаются воспрепятствовать авторы обращения с просьбой отказаться от этой системы, хотя она на цене лекарств существенно сказаться не должна, считает глава думского комитета по финрынку Анатолий Аксаков.

Ранее РБК сообщало, что ряд крупнейших фармацевтических ассоциаций обратился к председателю Госдумы Вячеславу Володину и вице-премьеру Татьяне Голиковой с просьбой отказаться от введения криптозащиты маркировки лекарств. По данным издания, авторы письма указывают на последующее удорожание лекарств из-за введения такого способа маркировки.

"Это необходимо, потому что мы знаем, что количество лекарств продается без реальных свойств, которые они должны иметь… Я думаю, что здесь больше нежелание исполнять. Может быть, даже желание сопротивляться борьбе по наведению порядка на этом рынке", — сказал Аксаков РИА Новости.

Отвечая на вопрос, приведет ли введение такой системы к значительному удорожанию лекарств, депутат ответил: "Я думаю, нет". Он пояснил, что в масштабах рынка колебания стоимости могут быть незначительными.

Эксперимент по маркировке лекарственных препаратов проводится в России с 1 февраля 2017 года по 31 декабря 2018 года.