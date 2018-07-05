Путин обсудит с правительством социально-экономическое развитие

МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Президент России Владимир Путин в четверг проведет совещание с членами правительства по вопросам социально-экономического развития, изменения в пенсионном законодательстве обсуждаться не будут, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Будет также совещание по экономическим вопросам. Традиционное совещание, сверка часов по вопросам социально-экономического развития. Вы знаете, что Путин регулярно такие проводит. И несколько других рабочих встреч", — сказал Песков.

"Я не исключаю, что экспертный обмен мнениями… по НДС, может сегодня состояться у президента. Потому что это такое оперативное совещание именно для обмена мнениями среди членов экономического блока. Что касается… пенсионной реформы, эта тема не будет на повестке дня. В администрации президента никаких экспертных работ на этот счет не ведется, вся экспертная проработка ведется сейчас в диагонали парламент-правительство", — добавил он.

Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что правительство предлагает повысить возраст выхода на пенсию до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин. Реформа будет поэтапной и начнется с 2019 года. Правительство внесло соответствующие законопроекты в Госдуму после их рассмотрения на заседании Российской трехсторонней комиссии (РТК) по регулированию социально-трудовых отношений.

В законопроекте кабмина отмечается, что данная инициатива создаст условия для ежегодной индексации пенсий выше уровня инфляции при сбалансированности и долгосрочной финансовой устойчивости пенсионной системы РФ в целом. Первый вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов на заседании РТК заявил, что изменения в области пенсионного законодательства и налогообложения должны обеспечить новое качество экономического роста страны и повысить уровень жизни граждан. По его словам, пенсионный законопроект призван повысить реальные пенсии в стране. Все средства, полученные благодаря его реализации, пойдут в социальные сферы, особенный упор будет сделан на здравоохранение.

По мнению главы Сбербанка Германа Грефа, предлагаемые изменения будут способствовать достижению пенсиями достойного уровня. По словам главы Счетной палаты РФ Алексея Кудрина, повышение пенсионного возраста будет давать экономию бюджету РФ с 2024 года в 1 триллион рублей в год, значительную часть этих средств власти будут направлять на повышение пенсий. Президент Ассоциации негосударственных пенсионных фондов (АНПФ) Сергей Беляков заявил, что решение о повышении пенсионного возраста назрело, эта необходимость связана с принципиально изменившимися демографическими тенденциями и с возрастной структурой населения в РФ.

Регионы РФ должны обсудить законопроект до 17 июля. Первый вице-спикер нижней палаты Александр Жуков заявил, что осенью он пройдет в Госдуме второе и третье, окончательное, чтение.

Сейчас стандартный возраст выхода на пенсию в России составляет 60 и 55 лет у мужчин и женщин соответственно, прописанный в законе пенсионный возраст установили еще в 1930-х годах. Вопрос о повышении пенсионного возраста обсуждается уже довольно давно. Необходимость этого обуславливается выросшей продолжительностью жизни и невозможностью обеспечить достойную пенсию в условиях, когда количество работающих в стране уменьшается, а число пенсионеров, напротив, растет. Сегодня в большинстве стран мира пенсионный возраст составляет 60-65 лет.

Подробнее о возрасте выхода на пенсию в других странах читайте в справке РИА Новости >>