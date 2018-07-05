На границе с Казахстаном задержали 220 тонн санкционных яблок

МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Мобильными группами челябинского подразделения таможни в приграничной зоне на российско-казахстанской границе задержано 11 транспортных средств с санкционными яблоками общим объемом около 220 тонн, сообщается на сайте Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ.

"Согласно представленным документам, урожай собран в Киргизии. Таможенниками были отобраны образцы фруктов и направлены на экспертизу, которая установила европейское происхождение яблок. Товар был задержан", — говорится в сообщении.

Для проверки и установления региона происхождения яблок челябинская таможня запросила дополнительные документы (сертификаты) у владельца товара, однако руководитель организации пока под различными предлогами от этого уклоняется.

"По информации таможенных органов, в настоящее время реализуются преступные схемы по ввозу запрещенных указом президента РФ товаров на территорию стран Евразийского экономического союза. Далее происходит их перемаркировка и изготовление новых документов, после этого страной происхождения товаров становятся страны, на которые не распространяется запрет на ввоз товаров отдельной категории в Российскую Федерацию", — отмечает служба.

При этом отмечается, что ФТС в настоящее время обладает необходимыми оперативными данными о применяемой схеме и информацией, получаемой в рамках сотрудничества с государствами-членами ЕАЭС. Эти сведения позволяют эффективно противодействовать попыткам незаконного ввоза санкционных товаров в РФ, по каждому выявленному факту российскими контролирующими органами будут применяться максимально жесткие меры, указывает служба.

Президент РФ Владимир Путин 6 августа 2014 года подписал указ, запрещающий импорт в Россию некоторых видов сельхозпродукции, сырья и продовольствия из стран, которые применили антироссийские санкции: США, государств ЕС, Канады, Австралии и Норвегии. В результате под запрет попали мясо, колбасы, рыба и морепродукты, овощи, фрукты, молочная продукция. По мере сохранения санкций Запада Россия также продлевала и свои ответные меры, в последний раз — до конца 2018 года.