Закон о введении акцизов на кальянную смесь принят в первом чтении

МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Госдума приняла в первом чтении законопроект, который предусматривает индексацию ставок акцизов на 2021 год и введение с 2019 года акциза на кальянную смесь.

Документ, внесенный правительством РФ, предусматривает индексацию ставок акцизов на подакцизные товары в 2021 году на уровень инфляции, которая, по прогнозам Минэкономразвития России, составит 4%. При этом ставки акцизов на 2019-2020 годы сохраняются на уровне, установленном действующим законодательством.

Законопроект вводит акциз на кальянную смесь в размере 457 рублей за килограмм в 2019 году, 476 рублей — в 2020 году, 495 рублей — в 2021 году. Под кальянной понимается многокомпонентная смесь, предназначенная для использования в кальяне посредством парения или курения. Такая смесь изготовлена из нерастворимой части нетабачного сырья, без добавления никотина и с добавлением иных жидких, водорастворимых пищевых или непищевых вкусо-ароматических компонентов. При этом массовая доля нерастворимых в воде компонентов не должна превышать 20% массы смеси.

Также, согласно проекту, ставка акциза на прямогонный бензин, бензол, параксилол, ортоксилол, используемые в нефтехимии, устанавливается с учетом корректирующего коэффициента, который постепенно увеличивает ее значение в течение шести лет, начиная с 1 января 2019 года, на величину снижения ставки вывозной таможенной пошлины на нефть.

Законопроект предусматривает вычеты по акцизам на нефть для НПЗ с учетом объема произведенного бензина пятого класса и дизельного топлива, уровня мировых цен на нефть, средних оптовых цен реализации внутри РФ и экспортных цен на эти нефтепродукты.