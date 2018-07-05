Пуск в эксплуатацию второй ветки газопровода Северный поток. Архивное фото

Пуск в эксплуатацию второй ветки газопровода Северный поток. Архивное фото

МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Заявление "Нафтогаза" о возобновлении судом Швейцарии ареста акций Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG не соответствует действительности, сообщили в "Газпроме".

"Исключение акций приостановлено на срок рассмотрения заявления "Нафтогаза Украины" об оспаривании действий судебных приставов", — напомнили в российской компании.

В конце июня швейцарский суд приостановил исключение акций Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG из составленных приставами сертификатов о наложении обеспечительных мер на активы "Газпрома".

В среду "Нафтогаз" сообщил, что суд в Швейцарии возобновил арест.

Спор "Газпрома" с "Нафтогазом"

В начале марта Стокгольмский арбитраж удовлетворил требования "Нафтогаза" к "Газпрому" по иску на транзит газа на сумму 4,673 миллиарда долларов.

С учетом ранее присужденной в пользу "Газпрома" суммы по контракту на поставку арбитры произвели зачет встречных требований. В итоге российская компания должна выплатить украинской 2,56 миллиарда. Всего "Нафтогаз" требовал от "Газпрома" 17 миллиардов долларов.

Российская компания обжаловала решение, а также объявила о расторжении контрактов с украинской стороной.

Украина 30 мая заявила о начале принудительного взыскания средств и поддержке судом ее ходатайства об аресте в Швейцарии акций Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG, 5 июня — об аналогичном решении суда по активам "Газпрома" в Нидерландах, а 19 июня — в Великобритании.

"Газпром" 14 июня сообщил, что добился в апелляционной инстанции приостановки исполнения "транзитного" решения.

Двадцать восьмого июня, согласно сообщению российской компании, апелляционный суд в Швеции оставил приостановку в силе. "Газпром" заявил, что это усиливает его позицию при обжаловании попыток "Нафтогаза" принудительно исполнить арбитражное решение в различных странах, в частности в Нидерландах.

"Нафтогаз" настаивает, что решение касается только активов в Швеции.