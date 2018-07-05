МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Заявление "Нафтогаза" о возобновлении судом Швейцарии ареста акций Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG не соответствует действительности, сообщили в "Газпроме".
"Исключение акций приостановлено на срок рассмотрения заявления "Нафтогаза Украины" об оспаривании действий судебных приставов", — напомнили в российской компании.
В конце июня швейцарский суд приостановил исключение акций Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG из составленных приставами сертификатов о наложении обеспечительных мер на активы "Газпрома".
В среду "Нафтогаз" сообщил, что суд в Швейцарии возобновил арест.
Спор "Газпрома" с "Нафтогазом"
В начале марта Стокгольмский арбитраж удовлетворил требования "Нафтогаза" к "Газпрому" по иску на транзит газа на сумму 4,673 миллиарда долларов.
Российская компания обжаловала решение, а также объявила о расторжении контрактов с украинской стороной.
Украина 30 мая заявила о начале принудительного взыскания средств и поддержке судом ее ходатайства об аресте в Швейцарии акций Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG, 5 июня — об аналогичном решении суда по активам "Газпрома" в Нидерландах, а 19 июня — в Великобритании.
Двадцать восьмого июня, согласно сообщению российской компании, апелляционный суд в Швеции оставил приостановку в силе. "Газпром" заявил, что это усиливает его позицию при обжаловании попыток "Нафтогаза" принудительно исполнить арбитражное решение в различных странах, в частности в Нидерландах.
"Нафтогаз" настаивает, что решение касается только активов в Швеции.