Ивановская область демонстрирует положительные темпы развития АПК

ИВАНОВО, 5 июл — РИА Новости. В министерстве сельского хозяйства России отмечают положительные темпы развития агропромышленного комплекса Ивановской области, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы регионального правительства, комментируя состоявшуюся встречу главы Минсельхоза Дмитрия Патрушева с временно исполняющим обязанности губернатора региона Станиславом Воскресенским.

"В числе основных тем, которые поднимались на встрече, — подготовка к уборочной кампании в Ивановской области, социальное развитие села и льготное кредитование аграриев", — сказал собеседник агентства.

По его словам, Патрушев дал положительную оценку темпам развития сельского хозяйства в регионе.

Кроме того, отмечена положительная динамика в кредитовании малых форм хозяйствования.

В пресс-службе напомнили, что в текущем году Минсельхоз России подтвердил льготные кредиты сельхозтоваропроизводителям Ивановской области на сумму 2,4 миллиарда рублей, объем льготной поддержки возрос в 30 раз по сравнению с предыдущим годом. Федеральное ведомство одобрило 13 инвестиционных проектов по развитию АПК с использованием механизма льготного кредитования. В их числе — четыре инвестиционных кредита по строительству объектов животноводства: комплекса в Гаврилово-Посадском районе компании "Дымов", комплекса на 1,2 тысячи голов КРС в Гаврилово-Посадском районе племзавода им. Дзержинского, молочных ферм на 400 коров в Савинском (предприятие "Росс") и в Родниковском (племзавод "Заря") районах, а также девять инвестиционных кредитов на приобретение техники и оборудования. С учетом собственных средств сельхозпредприятий объем инвестиций в АПК составит порядка трех миллиардов рублей. Работа по привлечению кредитных средств будет продолжена.

По информации пресс-службы, на рабочей встрече речь также шла об увеличении площадей под посевы льна. Как сообщил Воскресенский, в текущем году в регионе возобновлены посевы льна-долгунца, в настоящее время в проекте участвуют четыре района, а в перспективе в Ивановской области в проекте могут быть задействованы более половины районов.

Другие новости региона читайте здесь >>