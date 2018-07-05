Ивановская область демонстрирует положительные темпы развития АПК

ИВАНОВО, 5 июл — РИА Новости. В министерстве сельского хозяйства России отмечают положительные темпы развития агропромышленного комплекса Ивановской области, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы регионального правительства, комментируя состоявшуюся встречу главы Минсельхоза Дмитрия Патрушева с временно исполняющим обязанности губернатора региона Станиславом Воскресенским.
"В числе основных тем, которые поднимались на встрече, — подготовка к уборочной кампании в Ивановской области, социальное развитие села и льготное кредитование аграриев", — сказал собеседник агентства.
По его словам, Патрушев дал положительную оценку темпам развития сельского хозяйства в регионе.
Кроме того, отмечена положительная динамика в кредитовании малых форм хозяйствования.
По информации пресс-службы, на рабочей встрече речь также шла об увеличении площадей под посевы льна. Как сообщил Воскресенский, в текущем году в регионе возобновлены посевы льна-долгунца, в настоящее время в проекте участвуют четыре района, а в перспективе в Ивановской области в проекте могут быть задействованы более половины районов.