ВТБ Капитал возглавил рейтинги Dealogic по итогам I полугодия 2018 года

МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Инвестбанк "ВТБ Капитал" (входит в группу ВТБ) возглавил инвестиционно-банковские рэнкинги Dealogic на рынках долгового и акционерного капитала, а также в сегменте M&A по итогам I полугодия 2018 года, сообщает пресс-служба компании.

"ВТБ Капитал", в частности, стал лидером по организации размещений на международном долговом рынке по России с долей рынка DCM в 51,8%, закрыв семь сделок общим объемом 4,6 миллиарда долларов. Кроме того, инвестбанк занял 31% международного долгового рынка СНГ, на котором он за полугодие осуществил 10 сделок общим объемом 4,9 миллиарда долларов. На долговом рынке стран Центральной и Восточной Европы инвестбанк закрыл 36 сделок объемом 6,9 миллиарда долларов, доля рынка по этому региону составила 12,2%.

В качестве консультанта по сделкам M&A в России "ВТБ Капитал" занял 29,4% рынка M&A с тремя сделками общим объемом 3,5 миллиарда долларов. Инвестбанк также выступил консультантом по трем сделкам M&A в СНГ общим объемом 3,5 миллиарда долларов, заняв 24,5% рынка.

По данным рэнкинга Thomson Reuters, "ВТБ Капитал" также лидирует в качестве организатора размещений на рынке акционерного капитала по России с долей рынка ECM в 50%.

"Несмотря на непростую рыночную ситуацию в первой половине 2018 года, "ВТБ Капитал" сохранил лидирующие позиции по основным направлениям бизнеса и значительно увеличил долю рынка в России. Мы продолжим работать с ведущими компаниями в России и за рубежом, используя опыт ВТБ Капитал по реализации крупных международных сделок и оставаясь надежным партнером наших клиентов на глобальных рынках", — приводится в сообщении комментарий руководителя департамента инвестиционно-банковской деятельности на глобальных рынках "ВТБ Капитал" Риккардо Орчела.