ВТБ Капитал возглавил рейтинги Dealogic по итогам I полугодия 2018 года

МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Инвестбанк "ВТБ Капитал" (входит в группу ВТБ) возглавил инвестиционно-банковские рэнкинги Dealogic на рынках долгового и акционерного капитала, а также в сегменте M&A по итогам I полугодия 2018 года, сообщает пресс-служба компании.
В качестве консультанта по сделкам M&A в России "ВТБ Капитал" занял 29,4% рынка M&A с тремя сделками общим объемом 3,5 миллиарда долларов. Инвестбанк также выступил консультантом по трем сделкам M&A в СНГ общим объемом 3,5 миллиарда долларов, заняв 24,5% рынка.
По данным рэнкинга Thomson Reuters, "ВТБ Капитал" также лидирует в качестве организатора размещений на рынке акционерного капитала по России с долей рынка ECM в 50%.
"Несмотря на непростую рыночную ситуацию в первой половине 2018 года, "ВТБ Капитал" сохранил лидирующие позиции по основным направлениям бизнеса и значительно увеличил долю рынка в России. Мы продолжим работать с ведущими компаниями в России и за рубежом, используя опыт ВТБ Капитал по реализации крупных международных сделок и оставаясь надежным партнером наших клиентов на глобальных рынках", — приводится в сообщении комментарий руководителя департамента инвестиционно-банковской деятельности на глобальных рынках "ВТБ Капитал" Риккардо Орчела.