АСВ выплатит вкладчикам Мосуралбанка около 3,2 миллиарда рублей

МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Выплаты вкладчикам лишившегося лицензии Мосуралбанка составят около 3,2 миллиарда рублей, сообщается на сайте Агентства по страхованию вкладов (АСВ).
Страховое возмещение будет выплачиваться в шести субъектах РФ. В том числе в Москве и Московской области за выплатой страхового возмещения на сумму около 763 миллиона рублей могут обратиться порядка 1,1 тысячи вкладчиков, в Свердловской области за суммой примерно 925 миллионов рублей — около 1,4 тысячи вкладчиков, в Вологодской области могут выплатить около 863 миллионов рублей примерно 1,3 тысячи вкладчиков.
АСВ в июле привлекло "Почта банк" к выплатам вкладчикам Мосуралбанка. Ранее в конце июня АСВ поручило Россельхозбанку выплачивать страховое возмещение вкладчикам банка.
По величине активов, согласно данным ЦБ, Мосуралбанк на 1 июня занимал 269-е место в банковской системе РФ.