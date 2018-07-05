АСВ выплатит вкладчикам Мосуралбанка около 3,2 миллиарда рублей

МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Выплаты вкладчикам лишившегося лицензии Мосуралбанка составят около 3,2 миллиарда рублей, сообщается на сайте Агентства по страхованию вкладов (АСВ).

"Согласно реестру обязательств АКБ "Мосуралбанк" (АО) за выплатой страхового возмещения на сумму около 3,2 миллиарда рублей могут обратиться порядка 4,9 тысячи вкладчиков, в том числе около 130 вкладчиков, имеющих счета (вклады) для осуществления предпринимательской деятельности, на сумму около 14 миллионов рублей", — говорится в сообщении.

Страховое возмещение будет выплачиваться в шести субъектах РФ. В том числе в Москве и Московской области за выплатой страхового возмещения на сумму около 763 миллиона рублей могут обратиться порядка 1,1 тысячи вкладчиков, в Свердловской области за суммой примерно 925 миллионов рублей — около 1,4 тысячи вкладчиков, в Вологодской области могут выплатить около 863 миллионов рублей примерно 1,3 тысячи вкладчиков.

Банк России отозвал лицензию у Мосуралбанка с 22 июня в связи с неисполнением требований законодательства РФ и нормативных актов ЦБ, существенной недостоверностью отчетных данных, а также принимая во внимание наличие реальной угрозы интересам кредиторов и вкладчиков.

АСВ в июле привлекло "Почта банк" к выплатам вкладчикам Мосуралбанка. Ранее в конце июня АСВ поручило Россельхозбанку выплачивать страховое возмещение вкладчикам банка.

По величине активов, согласно данным ЦБ, Мосуралбанк на 1 июня занимал 269-е место в банковской системе РФ.