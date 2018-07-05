Выплаты вкладчикам якутского банка "Таатта" начнутся не позднее 19 июля

МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Выплаты вкладчикам лишившегося лицензии якутского банка "Таатта" начнутся не позднее 19 июля, сообщает Агентство по страхованию вкладов (АСВ).

"Выплаты начнутся не позднее 19 июля 2018 года… Для оперативного приема заявлений граждан и максимально быстрых выплат им компенсаций по вкладам агентство намерено использовать банки-агенты. В соответствии с решением правления агентства такие банки-агенты будут отобраны на конкурсной основе в срок не позднее 12 июля 2018 года", — говорится в сообщении.

Банк России с 5 июля отозвал лицензию на осуществление банковских операций у банка "Таатта" в Якутске. Как отмечал регулятор, проблемы в деятельности кредитной организации возникли вследствие использования рискованной бизнес-модели, что привело к формированию на балансе значительного объема активов низкого качества. Надлежащая оценка кредитного риска по требованию надзорного органа выявила существенное снижение размера капитала банка и наличие в его деятельности оснований для осуществления мер по предупреждению банкротства, что создало реальную угрозу интересам его кредиторов и вкладчиков.

При этом банк "Таатта" осуществлял "схемные" операции и сделки, направленные на искусственное поддержание размера капитала в целях формального соблюдения пруденциальных норм деятельности. Банк России дважды направлял информацию о проводившихся банком операциях, имеющих признаки совершения уголовно наказуемых деяний, в правоохранительные органы. Также ЦБ неоднократно применял в отношении кредитной организации меры надзорного реагирования, включая ограничение и запрет на привлечение денежных средств физических лиц.

Руководители и собственники банка не предприняли действенных мер по нормализации его деятельности. Более того, в их действиях накануне отзыва лицензии на осуществление банковских операций прослеживались признаки недобросовестного поведения, выражавшиеся в масштабном выводе активов с ущербом для интересов кредиторов и вкладчиков, заявлял регулятор.

По величине активов, согласно данным ЦБ, банк на 1 июня занимал 220-е место в банковской системе РФ.