ВЛАДИВОСТОК, 5 июл – РИА Новости. Врио губернатора Приморья Андрей Тарасенко на рабочей встрече с президентом России Владимиром Путиным в Кремле предложил определить "Роснефть" единым поставщиком мазута для жилищно-коммунального хозяйства региона, сообщает в четверг администрация края.
"Тарасенко обратился с предложением к президенту России Владимиру Путину определить единого поставщика топлива для нужд ЖКХ региона, наделив этими функциями нефтяную компанию "Роснефть". По словам руководителя края, Приморье имеет многолетний опыт конструктивного сотрудничества с ПАО "НК "Роснефть" в сфере поставок топочного мазута для теплоснабжающих предприятий края", — говорится в сообщении.
В нем отмечается, что президент "поддержал инициативу Андрея Тарасенко, поставив резолюцию "Согласен" на соответствующем обращении".
По данным властей края, ежегодная потребность коммунального хозяйства региона в топочном мазуте составляет до 300 тысяч тонн.