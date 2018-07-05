ВЛАДИВОСТОК, 5 июл – РИА Новости. Врио губернатора Приморья Андрей Тарасенко на рабочей встрече с президентом России Владимиром Путиным в Кремле предложил определить "Роснефть" единым поставщиком мазута для жилищно-коммунального хозяйства региона, сообщает в четверг администрация края.

Зимой в Приморье из-за срыва конкурсов по закупке топлива произошли перебои с его поставкой. Также были вопросы к транспортировке и качеству закупленного топлива.

"Тарасенко обратился с предложением к президенту России Владимиру Путину определить единого поставщика топлива для нужд ЖКХ региона, наделив этими функциями нефтяную компанию "Роснефть". По словам руководителя края, Приморье имеет многолетний опыт конструктивного сотрудничества с ПАО "НК "Роснефть" в сфере поставок топочного мазута для теплоснабжающих предприятий края", — говорится в сообщении.

В нем отмечается, что президент "поддержал инициативу Андрея Тарасенко, поставив резолюцию "Согласен" на соответствующем обращении".

По данным властей края, ежегодная потребность коммунального хозяйства региона в топочном мазуте составляет до 300 тысяч тонн.