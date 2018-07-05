Международный аэропорт Владивосток увеличил пассажиропоток на 18 процентов

ВЛАДИВОСТОК, 5 июл – РИА Новости. Международный аэропорт Владивосток за первое полугодие 2018 года обслужил более 1,1 миллиона человек, что на 18% больше по сравнению с аналогичным периодом 2017 года, сообщает авиаузел.
В июне пассажиропоток вырос на 16% и составил более 232 тысяч пассажиров. Международный пассажиропоток в июне достиг рекорда: за месяц на международных авиалиниях обслужено почти 100 тысяч пассажиров. Прирост составил 50% по сравнению с июнем 2017 года. На южнокорейском направлении прирост составил 84%, на рейсах в Китай и Юго-Восточную Азию — 17%, а на японском направлении — 12%. Наибольший вклад в увеличение пассажиропотока обеспечили рейсы из Владивостока в Сеул, Пекин и Камрань.
Отмечается, что 17 июня аэропорт Владивосток обслужил миллионного пассажира в году — на три недели раньше, чем в 2017 году.