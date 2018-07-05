Международный аэропорт Владивосток увеличил пассажиропоток на 18 процентов

ВЛАДИВОСТОК, 5 июл – РИА Новости. Международный аэропорт Владивосток за первое полугодие 2018 года обслужил более 1,1 миллиона человек, что на 18% больше по сравнению с аналогичным периодом 2017 года, сообщает авиаузел.

"За первое полугодие 2018 года услугами аэропорта воспользовались более 1,1 миллиона человек… За первые шесть месяцев 2018 года на внутренних авиалиниях было обслужено более 638 тысяч человек (+6%), а на международных линиях – более 470 тысяч человек (+40%)", — говорится в сообщении.

В июне пассажиропоток вырос на 16% и составил более 232 тысяч пассажиров. Международный пассажиропоток в июне достиг рекорда: за месяц на международных авиалиниях обслужено почти 100 тысяч пассажиров. Прирост составил 50% по сравнению с июнем 2017 года. На южнокорейском направлении прирост составил 84%, на рейсах в Китай и Юго-Восточную Азию — 17%, а на японском направлении — 12%. Наибольший вклад в увеличение пассажиропотока обеспечили рейсы из Владивостока в Сеул, Пекин и Камрань.

Отмечается, что 17 июня аэропорт Владивосток обслужил миллионного пассажира в году — на три недели раньше, чем в 2017 году.