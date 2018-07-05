Путин одобрил покупку РЖД новых электричек для Приморья

ВЛАДИВОСТОК, 5 июл – РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече с врио губернатора Приморья Андреем Тарасенко поддержал его предложение об обновлении пригородных электричек в крае за счет ОАО "РЖД", первую из которых поставят в регион до начала Восточного экономического форума, сообщает в четверг администрация края.

Предложение Тарасенко озвучил Путину на встрече 4 июля в Кремле. По словам врио губернатора, для обеспечения перевозок в регионе на 2018-2019 годы необходимо приобрести три электрички. Ориентировочная стоимость трех шестисоставных электропоездов составляет 800 миллионов рублей.

"Оптимальным вариантом обновления является приобретение парка подвижного состава за счет средств ОАО "РЖД". При вашем согласии совместно с ОАО "РЖД" будет организована соответствующая работа по восполнению подвижного состава с поставкой первого поезда до начала проведения Восточного экономического форума", – отметил Тарасенко.

Отмечается, что Путин согласился с предложением. Планируется, что один поезд привезут в регион до начала ВЭФ. Еще два край сможет получить в 2019 году.

Четвертый Восточный экономический форум пройдет на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском 11-13 сентября.