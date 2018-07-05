Трамп призвал страны ОПЕК снизить цены на бензин

МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что ОПЕК поднимает цены на бензин, и призвал организацию снизить их.Twitter.
Ранее в эфире Fox News Трамп заявил, что ОПЕК манипулирует рынком нефти и что организация должна это прекратить. Президент отметил также, что ОПЕК должна повысить производство на 2 миллиона баррелей в день.
Двадцать второго июня Трамп в Twitter призывал страны ОПЕК существенно увеличить добычу нефти, чтобы сдерживать цены.
ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении добычи нефти суммарно на 1,8 миллиона баррелей в сутки с уровня октября 2016 года, из которых 300 тысяч приходятся на Россию. Сделка стартовала с начала 2017 года и дважды продлевалась, последний раз — до конца 2018 года.