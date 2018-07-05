ТЕГЕРАН, 5 июл – РИА Новости. США не думают о последствиях своего стремления закрыть экспорт иранской нефти, заявил президент Ирана Хасан Роухани в ходе встречи с канцлером Австрии Себастьяном Курцем в Вене.

"Заявление американцев о том, что они сведут к нулю экспорт иранской нефти, — абсолютно бездумное, и показывает то, что они не подумали о последствиях этого", — сказал Роухани, заявление которого приводится на его официальном сайте.

Ранее высокопоставленный представитель госдепартамента США заявил журналистам, что Вашингтон постарается убедить своих союзников полностью прекратить закупку нефти из Ирана к началу ноября. По его словам, такие обсуждения ведутся и с другими странами, включая Китай. Во вторник президент Ирана Хасан Роухани в свою очередь заявил, что считает стремление США остановить экспорт иранской нефти неосуществимым.