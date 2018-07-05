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Назад, в 1998-й? Грозит ли России повторение дефолта

(обновлено: 08:10 05.07.2018)
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© РИА Новости / Джина МунПерейти в фотобанкЗдание Нью-Йоркской фондовой биржиЗдание Нью-Йоркской фондовой биржи
© РИА Новости / Джина Мун
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МОСКВА, 5 июл — РИА Новости, Наталья Дембинская. Мир стоит на пороге очередного глобального экономического кризиса, по разрушительной силе сравнимого с событиями 1997-1998 годов, предупредили в Bank of America.

Котировки фондового рынка. Архивное фото
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Песков отказался дискутировать о повторении финансового кризиса 1998 года

Проанализировав тренды, эксперты пришли к выводу, что для повторения сценария двадцатилетней давности сложились все условия: устойчивый рост в США, сглаживание кривой доходности облигаций, сокращающиеся рынки развивающихся стран. Каковы предпосылки грядущего краха и действительно ли в России "наступит новый 1998 год" — в материале РИА Новости.

Бегство с развивающихся рынков

Нынешняя ситуация на глобальных рынках очень похожа на ту, что была два десятилетия назад, указывает инвестиционный аналитик Bank of America Merrill Lynch Майкл Хартнетт.

Тогда все началось в Азии. Рухнул фондовый рынок Таиланда, затем кризис распространился на Индонезию, Филиппины, Малайзию, Южную Корею и в итоге привел к дефолту Россию. Инвесторы массово выходили из рискованных долговых обязательств развивающихся экономик.

Сейчас, по мнению Хартнетта, есть очевидные параллели. Весь 2018 год инвесторы продают бумаги формирующихся рынков. Причина тому — рост процентных ставок ФРС, способствующий укреплению доллара.

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteГлавное здание ФРС США
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Главное здание ФРС США

От этого растет привлекательность инструментов, номинированных в долларах, что бьет по валютам развивающихся стран. Укрепление доллара и повышение доходности госдолга заставляют игроков перекладывать средства в более выгодные и менее рискованные бумаги. Акции развивающихся рынков также под давлением — индекс MSCI EM опустился до годовых минимумов.

Информационный указатель на Уолл-стрит в Нью-Йорке
© РИА Новости / Джина Мун
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Опасный рост: в США зреет новый глобальный кризис

Кривая доходности

Другой фактор — сглаживание кривой доходности государственных облигаций США, двухлетних и десятилетних трежерис. Так, доходность двухлетних казначейских бумаг США сейчас на многолетних максимумах — 2,55%, а доходность десятилетних трежерис — 2,8%.

Это означает следующее: вкладывать средства в американский долг с погашением через два года почти так же рискованно, как и кредитовать экономику США на десять лет. В нормальных условиях краткосрочные вложения всегда менее рискованны.

Инвесторы внимательно отслеживают эту разницу — так называемую кривую доходности. Чем меньше разрыв, тем выше вероятность краха экономики. Возникает риск инверсий — это когда доходность двухлетних бондов превосходит доходность долгосрочных, как это случилось в 1998 году. Сглаженная кривая доходности — традиционный предвестник рецессии.

Ранее опасения в связи с ростом доходности десятилетних трежерис, эталонных бумаг, от которых зависят цены на бонды во всем мире, озвучил другой крупный американский банк — Morgan Stanley. Если доходность десятилетних бумаг превысит 3,05%, произойдет обвал, предупредили аналитики.

Кстати, вторая по значимости угроза мировой экономической стабильности исходит опять же от США. Протекционистская политика Вашингтона наносит колоссальный урон мировой торговле.

© AFP 2018 / Nicholas KammПрезидент США Дональд Трамп
© AFP 2018 / Nicholas Kamm
Президент США Дональд Трамп

Дефолт уже за углом?

В Bank of America уверены, что кризис созреет в самое ближайшее время и длительного спада не избежать. Аналитики российских банков это подтверждают.

"В США усиливаются инфляционные ожидания, а ФРС ужесточает денежно-кредитную политику, повышается доходность облигаций, при этом потребительский спрос остается низким, что не дает экономике уверенного развития", — объясняет РИА Новости руководитель центра разработки стратегий Газпромбанка Егор Сусин.

И хотя структурно ситуация теперь иная, чем в 1998-м или 2008-м, критическая масса проблем для экономического кризиса сформировалась, отмечает он. И указывает на те же протекционизм, торговые войны, а также геополитику.

Впрочем, предположение, что первыми в грядущих экономических потрясениях пострадают развивающиеся рынки, в частности Россия, эксперты подвергают сомнению. "В отличие от 1997-1998 годов, сейчас нет того огромного объема инвестиций в развивающиеся рынки, которые те не в состоянии были переварить", — говорит инвестиционный аналитик Владимир Рожанковский радио Sputnik.

© РИА Новости / Григорий СысоевПерейти в фотобанкКотировки валютного рынка
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Котировки валютного рынка

США действуют осознанно: они повышают процентную ставку и привлекательность инвестиций в свои облигации, тем самым выкачивая деньги по всему миру, уточняет он. В 1997-1998 годах все было ровно наоборот.

"Так что опасаться биржевого кризиса следует именно в Штатах, где бумаги по инвестиционным мультипликаторам сильно переоценены", — подчеркивает аналитик.

Внешние потрясения, безусловно, затронут и Россию, однако, как указывают специалисты Всемирного банка, за четыре года санкций со стороны США и ЕС экономика страны неплохо закалилась. Это признали и международные рейтинговые агентства, повысив прогноз по суверенному рейтингу России со "стабильного" на "позитивный". Аналитики считают, что страна не только успешно справилась с обрушением нефтяных цен и западными санкциями, но и подготовилась к возможным катаклизмам в мировой экономике. 

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