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Экономика

"Болезненный удар по Кремлю". Что сделает Украина с активами "Газпрома"

Сюжет:
Ситуация на Украине. Июль 2018 (33)
(обновлено: 08:12 05.07.2018)
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© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкПредседатель правления ПАО Газпром Алексей Миллер. Архивное фотоПредседатель правления ПАО Газпром Алексей Миллер. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 5 июл — РИА Новости, Александр Лесных. Киев готов нанести "болезненный удар по Кремлю", арестовав 35 процентов акций "Газпрома" в "Северном потоке — 1", сообщила представитель Государственного агентства по энергоэффективности и энергосбережению Украины Мария Яковлева. И добавила: консолидированная позиция Евросоюза поможет одержать еще одну победу над российской компанией — после решения Стокгольмского арбитража, обязавшего компенсировать 2,6 миллиарда долларов "Нафтогазу". Зачем Украине акции "Северного потока — 1" и угрожает ли это чем-то Москве — в материале РИА Новости.

Открытие газопровода Северный поток в Германии. Архивное фото
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Украина пригрозила России арестовать акции "Северного потока — 1"

Шансов нет

Как пояснила Яковлева, из 51 процента акций, которыми владеет российский газовый холдинг, Киев "может арестовывать 35 процентов и возмещать в пользу Украины". Заявления украинской чиновницы вызвали немалое удивление экспертов.

В частности, директор Института национальной энергетики Сергей Правосудов полагает, что никаких шансов на арест этих активов нет. Но даже если будут наложены обеспечительные меры, это не значит, что их передадут Украине и Киев сможет их продать.

Сомнения вызывают и суммы, которыми оперирует Яковлева: на деле это лишь собственные представления чиновницы о том, сколько может стоить "Северный поток — 1".

"Скорее всего, она сопоставила ориентировочную капитализацию компании Nord Stream AG с тем, сколько Киев хотел бы отсудить у "Газпрома". Так что сумма, по сути, взята из головы", — объяснил Правосудов РИА Новости.

В самом "Газпроме", привыкшем к украинским провокациям, отреагировали спокойно и немногословно. "Мы считаем, это ни о чем", — сказал официальный представитель компании Сергей Куприянов.

Победите ли?

Логотип компании Газпром. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Блинов
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Судью на мыло. Почему Европа вынуждена снять арест с активов "Газпрома"
Заручившись поддержкой Стокгольмского арбитража в конце февраля 2018 года, украинцы отправились в голландские и швейцарские суды с требованием арестовать местные активы "Газпрома". Спустя два месяца обеспечительные меры были наложены на активы в компаниях Nord Stream AG и Nord Stream AG 2, обслуживающих оба "Северных потока". Это означало, что российский газовый холдинг не сможет их продать или взять под них кредит. Ни в том, ни в другом "Газпром" совершенно не нуждался.

Называя это победой, Яковлева то ли забыла, то ли предпочла не упоминать, что после обращения российской компании в апелляционный суд округа Свеа тот постановил отменить решение предыдущей инстанции и остановить взыскание средств.

"Дополнительное изучение текста арбитражного решения с привлечением всемирно признанного эксперта-лингвиста показало, что значительная часть документа написана не арбитрами, а иным лицом", — утверждали представители "Газпрома".

Этот аргумент подвел черту под всем судебным разбирательством, поскольку в соответствии со шведским законом вердикт апелляционного суда не подлежит обжалованию. Соответственно, нападки на "Северный поток — 1" абсолютно бесперспективны.

Казна пустеет, милорд

Лидер политической партии Гражданская позиция Анатолий Гриценко
© РИА Новости / Максим Блинов
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Гриценко рассказал о нависшей над Украиной национальной катастрофе
Угроза Яковлевой больно ударить по Кремлю — лишь заявление о намерениях, считает политолог Александр Асафов.

Учитывая разворачивающуюся в стране предвыборную кампанию и брошенные на нее силы, а также "известную способность украинских чиновников к концентрации и эффективному ведению дел", сколько-нибудь реальный ущерб России в данном случае вряд ли возможен, отмечает он.

Таким образом, украинский демарш стоит воспринимать исключительно как попытку найти рычаги давления на "Газпром". Конечная цель — все же заполучить деньги. Осенью надо рассчитываться по внешним долгам, а нечем. Среди кредиторов Киева есть и такие, кто, не получив причитающееся, сразу поставит жирную точку в делах. Приходится скрести по сусекам.

"Они примерно по десять миллиардов должны платить каждый год. Притом что у них весь бюджет от 33 до 45 миллиардов — смотря по какому курсу гривны считать. Из них 4,6-4,9 миллиарда — это то, что нужно отдать МВФ. Если этого не сделать, автоматически будет дефолт", — комментирует президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов.

Назло маме отморожу уши

Открытие газопровода Северный поток в Германии
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Эксперт оценил угрозы Киева арестовать акции "Северного потока - 1"
Раньше Украина атаковала "Северный поток — 2", поскольку тот угрожает оставить страну без денег за транзит газа в 2019 году. Переключение на уже действующий "Северный поток — 1" говорит об одном: Киев осознал свою полную беспомощность.

"Все это накладывается на очень плохую макроэкономическую ситуацию. Ставка ФРС повышается, и в первую очередь это бьет по развивающимся рынкам. Есть рынки вроде нашего, защищенные от этого ценой на нефть. А гривна будет слабеть, в том числе и из-за низких золотовалютных резервов. Поэтому Украине приходится бороться и пытаться вытаскивать денежные ресурсы из любых источников", — объясняет Абзалов.

И консолидированная позиция с ЕС по отъему акций "Северного потока — 1" нереальна хотя бы потому, что компенсировать потери поставок газа через этот маршрут нельзя ни через украинскую газотранспортную систему, ни какими-либо другими способами.

Яковлевой не стоит надеяться, что из-за роста энергопотребления в Европе Брюссель, спасая Киев от дефолта, решит из политической солидарности замерзнуть следующей зимой вместе с Украиной.

Выборы не за горами

Трубы для строительства трубопровода Северный поток - 2. Архивное фото
© Фото : Nord Stream 2 / Axel Schmidt
США пообещали Германии не вводить санкции против "Северного потока - 2"
В принципе, Киев может рассчитывать на очередной транш от МВФ по оговоренной кредитной линии, предполагающей выделение еще восьми-девяти миллиардов долларов. Проблема в том, что для этого нужно выполнить несколько условий.

Самое сложное — поднять цены на газ до рыночных. Это повысит тарифы ЖКХ на 60-65 процентов, и на такой шаг в преддверии очередных президентских выборов, которые должны состояться в марте 2019 года, власти явно не пойдут.

"Уже сейчас более двух третей населения либо вообще не платят по счетам, либо платят не более половины. Очередной рост тарифов — это политическое самоубийство", — подчеркивает Абзалов.

Неизбежны в связи с этим и экономические проблемы. Долги по ЖКХ в стране достигли рекордной суммы — 36,8 миллиарда гривен. Это дыра в бюджете, и Украина просто не сможет приобрести энергоресурсы для того, чтобы предстоящий отопительный сезон не заставил население греться на улице у подожженных автомобильных шин.

© РИА Новости, Инфографика
"Северный поток": история, акционеры и ресурсная база. ИНФОГРАФИКА

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