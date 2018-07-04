Источник сообщил о возможном сокращении штата Внешэкономбанка

МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Внешэкономбанк в следующем году может сократить численность штата до 500 человек для оптимизации бизнес-процессов, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией в корпорации.

В июне ВЭБ официально сообщал о намерении сократить 40-50% от нынешней штатной численности сотрудников. Средняя численность работников банка в 2017 году составила 1795 человек. Таким образом, в 2019 году в финансовой организации могут сократить еще почти половину сотрудников от количества людей, которые останутся работать после оптимизации в этом году.

По словам источника, среди причин, побуждающих руководство корпорации пойти на такое решение — намерение оптимизировать бизнес-процессы таким образом, чтобы получить "рост производительности каждого сотрудника".

В пресс-службе корпорации не сообщили агентству о планах оптимизации численности сотрудников на следующий год, отметив, что в этом году планируется сократить штат до тысячи человек.

"Цель этой трансформации – сделать ВЭБ самым эффективным инвестиционным институтом развития. Для этого он должен стать более компактным, мобильным, ориентированным на высокие стандарты инвестиционной деятельности", — подчеркнули в пресс-службе. Для этого в ВЭБе, помимо оптимизации числа работников, сокращают избыточные функции и непрофильные имущество, добавили во Внешэкономбанке.