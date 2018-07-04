Посол США назвал условие отказа от введения пошлин на машины из Евросоюза

МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Посол США в Германии Ричард Гренель сообщил о готовности Вашингтона не вводить пошлины на импорт автомобилей из Европейского союза, если ЕС также полностью отменит ввозные пошлины на автомобили из США, пишет газета Handelsblatt.

Как сообщают источники издания, в среду в посольстве США в Берлине состоялась тайная встреча Гренеля с руководителями крупнейших автомобильных концернов ФРГ: Daimler, BMW и Volkswagen. Отмечается, что посол США сообщил участникам, что он уполномочен найти решение в споре между Вашингтоном и Берлином, а также Брюсселем.

По информации издания, Гренель предложил "нулевое решение", при котором и США, и ЕС полностью должны отказаться от пошлин на автомобили.

Президент США Дональд Трамп в июне пригрозил в Twitter, что США введут ввозные пошлины в 20% на автомобили из Евросоюза. Он также уже поручил министру торговли страны Уилбору Россу начать расследование, угрожает ли импорт автомобилей американской национальной безопасности и должен ли этот импорт облагаться налогом. По его словам, о результатах расследования станет известно до истечения июля.

Ранее в понедельник в своем комментарии по этому поводу, переданном американской стороне, ЕС отметил, в частности, что экономике США, в случае введения этих новых пошлин, может быть нанесен ущерб, в том числе, вероятными контрмерами со стороны их торговых партнеров. Торговые ограничения США могут привести к введению ответных мер на экспорт США на сумму порядка 294 миллиардов долларов, или примерно 19% от общего объема экспорта США в 2017 году, свидетельствует документ.