Посол США назвал условие отказа от введения пошлин на машины из Евросоюза

МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Посол США в Германии Ричард Гренель сообщил о готовности Вашингтона не вводить пошлины на импорт автомобилей из Европейского союза, если ЕС также полностью отменит ввозные пошлины на автомобили из США, пишет газета Handelsblatt.
По информации издания, Гренель предложил "нулевое решение", при котором и США, и ЕС полностью должны отказаться от пошлин на автомобили.
Ранее в понедельник в своем комментарии по этому поводу, переданном американской стороне, ЕС отметил, в частности, что экономике США, в случае введения этих новых пошлин, может быть нанесен ущерб, в том числе, вероятными контрмерами со стороны их торговых партнеров. Торговые ограничения США могут привести к введению ответных мер на экспорт США на сумму порядка 294 миллиардов долларов, или примерно 19% от общего объема экспорта США в 2017 году, свидетельствует документ.