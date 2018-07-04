Российские пивовары считают введение маркировки пива нецелесообразной мерой

МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Введение маркировки пива федеральными марками — излишняя мера, которая может негативно отразиться на российском рынке и привести к сокращению числа производителей, заявили РИА Новости в Союзе российских пивоваров (СРП).
"Союз российских пивоваров, члены которого суммарно производят порядка 85% пивоваренной продукции в РФ, не поддерживает введение маркировки для пивоваренной продукции в каком-либо виде, считает ее чрезмерной и дорогостоящей мерой контроля, способной оказать существенное негативное влияние как на развитие пивоваренной отрасли, так и смежных отраслей", — сообщили в СРП.
В союзе напомнили, что производство пива в России с 2007 года сократилось более чем на 40%. "Дальнейшее усиление законодательного регулирования производства и оборота пивоваренной продукции приведет к еще большему сокращению рынка. Особенно негативный эффект на рынок пива может оказать такой механизм, как маркировка пивоваренной продукции", — добавили в организации.
Союз также указывает, что официальные данные о реальных размерах нелегального рынка пива на сегодня отсутствуют. Хотя производство продукции, с которой не уплачивается акциз, и существует, для решения этой проблемы вовсе не обязательно прибегать к маркировке. "Введение маркировки продукции станет крайне затратным и нецелесообразным инструментом, который потребует существенных инвестиций, приведет к потере производительности линий, усилит административное давление и может негативно сказаться на производственном процессе и отгрузках продукции", — подчеркивает СРП.