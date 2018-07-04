Российские пивовары считают введение маркировки пива нецелесообразной мерой

МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Введение маркировки пива федеральными марками — излишняя мера, которая может негативно отразиться на российском рынке и привести к сокращению числа производителей, заявили РИА Новости в Союзе российских пивоваров (СРП).

В среду газета "Коммерсант" сообщила, что Минфин РФ подготовил поправки к закону о госрегулировании производства и оборота алкогольной продукции. Они предусматривают, что производителям пива, сидра и медовухи с 1 января 2019 года придется маркировать свою продукцию федеральными специальными или акцизными марками.

"Союз российских пивоваров, члены которого суммарно производят порядка 85% пивоваренной продукции в РФ, не поддерживает введение маркировки для пивоваренной продукции в каком-либо виде, считает ее чрезмерной и дорогостоящей мерой контроля, способной оказать существенное негативное влияние как на развитие пивоваренной отрасли, так и смежных отраслей", — сообщили в СРП.

В союзе напомнили, что производство пива в России с 2007 года сократилось более чем на 40%. "Дальнейшее усиление законодательного регулирования производства и оборота пивоваренной продукции приведет к еще большему сокращению рынка. Особенно негативный эффект на рынок пива может оказать такой механизм, как маркировка пивоваренной продукции", — добавили в организации.

При этом, по мнению союза, введение маркировки ударит по всем производителям: для небольших пивоваренных производств этот шаг тоже будет очень чувствителен. Маркировка, добавили в СРП, будет дублировать функции ЕГАИС.

Союз также указывает, что официальные данные о реальных размерах нелегального рынка пива на сегодня отсутствуют. Хотя производство продукции, с которой не уплачивается акциз, и существует, для решения этой проблемы вовсе не обязательно прибегать к маркировке. "Введение маркировки продукции станет крайне затратным и нецелесообразным инструментом, который потребует существенных инвестиций, приведет к потере производительности линий, усилит административное давление и может негативно сказаться на производственном процессе и отгрузках продукции", — подчеркивает СРП.