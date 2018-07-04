Глава "Ростелекома" обеспокоен состоянием микроэлектроники в стране

МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Президент "Ростелекома" Михаил Осеевский обеспокоен состоянием микроэлектроники в РФ, считает это глобальным вызовом для цифровой экономики.
"Для цифровой экономики нужно огромное количество датчиков, это сотни миллионов или миллиарды. … Все они внутри имеют процессоры. Такого рода процессоры мы сегодня в России не производим", — добавил глава компании. Он рассчитывает, что правительство найдет пути решения этой проблемы. "Это глобальная проблема, которая существует. И я надеюсь, что новое правительство выработает подходы к ее решению", — сказал глава госкомпании.
По его словам, для того, чтобы стать крупными производителями микроэлектроники, "требуются огромные инвестиции и огромные рынки". По его мнению, решением могло бы стать вступление в какие-либо системные кооперации – например, с китайскими производителями или какими-то другими. "Но это вызов, в том числе, и проблема в рамках нашей программы цифровизации", — отметил Осеевский.
Также он отметил, что запуск новых микроэлектронных предприятий на начальных этапах невозможно осуществить без господдержки, заказов госкомпаний, а также международной кооперации. По его данным, объем внутрироссийского рынка гражданской микроэлектроники составляет примерно 120 миллиардов рублей, однако доля российских компаний на нем — 12%.