Глава "Ростелекома" обеспокоен состоянием микроэлектроники в стране

МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Президент "Ростелекома" Михаил Осеевский обеспокоен состоянием микроэлектроники в РФ, считает это глобальным вызовом для цифровой экономики.

"Что меня в большей степени волнует — это состояние нашей микроэлектроники. Потому что все-таки цифровая экономика в значительной степени базируется на оборудовании. У нас массовых чипов, массовых процессоров нет. Это такой глобальный вызов", — сказал Осеевский на конференции "Цифровая экономика: прорыв в будущее".

"Для цифровой экономики нужно огромное количество датчиков, это сотни миллионов или миллиарды. … Все они внутри имеют процессоры. Такого рода процессоры мы сегодня в России не производим", — добавил глава компании. Он рассчитывает, что правительство найдет пути решения этой проблемы. "Это глобальная проблема, которая существует. И я надеюсь, что новое правительство выработает подходы к ее решению", — сказал глава госкомпании.

По его словам, для того, чтобы стать крупными производителями микроэлектроники, "требуются огромные инвестиции и огромные рынки". По его мнению, решением могло бы стать вступление в какие-либо системные кооперации – например, с китайскими производителями или какими-то другими. "Но это вызов, в том числе, и проблема в рамках нашей программы цифровизации", — отметил Осеевский.

Президент РФ в марте на совещании, посвященном микроэлектронике, заявлял, что для развития этой отрасли необходима комплексная стратегия, предусматривающая конкретные мероприятия по укреплению существующих и созданию новых производств, а также более активное внедрение российской продукции как на отечественном, так и на внешнем рынке. Кроме того, по мнению главы государства, необходимо создать национальный центр компетенций для развития этой отрасли.

Также он отметил, что запуск новых микроэлектронных предприятий на начальных этапах невозможно осуществить без господдержки, заказов госкомпаний, а также международной кооперации. По его данным, объем внутрироссийского рынка гражданской микроэлектроники составляет примерно 120 миллиардов рублей, однако доля российских компаний на нем — 12%.